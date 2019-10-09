立委爆有上市櫃公司遭變相抽銀根 金管會將進行了解

2019-10-09 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



立委吳秉叡今（9）日在立法院財委會質詢指出，有幾家上市櫃公司授信案到期續借時，被銀行要求授信回存，否則錢還過來，等於變相「抽銀根」，金管會主委顧立雄表示，會來進行了解。

立委吳秉叡質詢表示，金管會統計，今年8月底放款比去年底增加9,000多億元，對中小企業放款則有6.63兆，比去年底增加1,900多億元，他接到很多陳情，銀行會要求授信回存，如果回存很高，這些放款數字就是灌水？

金管會主委顧立雄表示，貸款動撥後的回存，是被明令禁止的，現在銀行可做的是在貸款動撥前，核貸通知書上說明是擔保項之一，以自有資金設質擔保；目前以自有資金設質擔保，占貸款金額比率，約一成到三成，大部分都在三成以下。

吳秉叡表示，自有資金設質擔保比重若是三成，信保基金保證七成，銀行完全沒有風險，只賺利息錢；企業需要錢時才會跟銀行借錢，銀行又很強勢，需要借錢的企業不配合能怎麼辦？

吳秉叡表示，貸款2億元要求回存1億元、貸款3億元要求回存1.5億元，企業需要2億元，卻要求1億元，不是在坑消費者嗎？而且存款、放款利率又不同，銀行穩賺利息；更離譜的是，貸款時間到了換單也要求這樣，否則錢還過來，等於變相「抽銀根」。

吳秉叡說：「我遇到好幾個上市櫃公司，都不是中小企業！」，顧立雄說：「我們來進行了解。」