三家純網銀統統有獎 藍委痛批：公信力蕩然無存

2019-10-09 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



金管會7月底公布三家純網銀都獲執照，藍委痛批，在公布前金管會對外都強調只開放兩家，但蔡英文總統去拜訪LINE之後，就變成三家；立委費鴻泰也爆料，國家隊將來銀行最終排名是第三名，痛罵顧立雄說：「你說沒壓力，沒有人相信，你的壓力當然來自上面，你們金管會講的話還要相信，公信力蕩然無存。」

今天立法院財委會針對純網銀進行專題報告，其中針對金管會最終決議開放三家純網銀統統都拿執照，國民黨立委費鴻泰、賴士葆都痛批金管會。

立委費鴻泰說，過去在財委會至少問三次以上純網銀開放家數，顧立雄都非常肯定是兩家，決選之前蔡英文總統拜訪LINE，為何平常不拜訪這家公司在那時刻突然去拜訪，金管會最中意的是國家隊，但卻排第三名，LINE則是不敢拒絕。4月時顧立雄在立法院答詢時，提到香港「也是」開放三家，被大家解讀統統有獎，隔天銀行局就出面反駁不是三家。

費鴻泰痛罵顧立雄：「你說沒壓力，沒有人相信，你不是只講一次，至少講了三、四次(指兩家純網銀)，你的壓力當然來自上面，我對這件非常不以為然，你們金管會講的話誰還要相信，公信力蕩然無存。」

顧立雄回應說：「所謂蔡總統去拜訪LINE，這沒有形成任何影響因素。」費鴻泰也立刻回說：「你這樣講誰相信，一個考試可以舞弊成這樣，這很丟臉。」

立委賴士葆也對顧立雄說：「聽說你要被換掉，所以才會進行很多政治化操作，包括純網銀審查大放水。」顧立雄則回：「我本人沒有聽說過這樣的狀況，純網銀開放是綜合考量。」