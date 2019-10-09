親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

兆豐董座年薪不到千萬 將來銀行最高卻有3,000萬元

2019-10-09 12:45經濟日報 記者林子桓／台北報導

中華電信董事長謝繼茂。圖／聯合報系資料照片
中華電信董事長謝繼茂。圖／聯合報系資料照片
分享
純網銀將來銀行尚未開業，高層年薪已成熱點。立委賴士葆今（9）日於財委會上質詢時，問及將來銀行高層的年薪為多少？中華電信董事長謝繼茂備詢時表示，將來銀行員工年薪沒有超過1,000萬元，加上獎金大約是1,500萬元至3,000萬元。

將來銀行股東背景光是中華電信41.9%、兆豐銀行25.1%，兩大泛公股事業就持股逾70%，賴士葆問及，那將來銀行算不算泛公股銀行？金管會主委表示，算是民營銀行。

依照規定，泛公股金融機構董事長、總經理的年薪，不能超過財長部長兩倍。賴士葆質詢時，問及兆豐金、銀董事長張兆順年薪多少？張兆順答詢時表示，現在每個月薪水32萬元，年薪沒有超過1,000萬元。

賴士葆接著問，最近有傳聞，將來銀行高層薪水，6名副總經理平均年薪400萬元，總經理年薪千萬元，執行長更高達4,500萬元。謝繼茂備詢表示，將來銀行員工年薪沒有超過1,000萬元，加上獎金大約是1,500萬元至3,000萬元。

賴士葆說：「1,500萬元至3,000萬元，這樣就是兆豐金控董事長年薪的三倍，泛公股都不可能到這個行情，張兆順不委屈嗎？」張兆順回應說：「接任董事長一職薪水就已經打折了，主要目的還是為國家服務。」

年薪將來銀行兆豐金控
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

純網銀能賺錢嗎？顧立雄：前幾年市占估難達1%

2019-10-09 11:00

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:22

三家純網銀統統有獎 藍委痛批：公信力蕩然無存

2019-10-09 12:59

將來銀行高層年薪加獎金3,000萬元 為兆豐銀老董四倍

2019-10-09 12:43

三家純網銀 顧立雄估資產市占不超過1%

2019-10-09 11:39

企業貸款2億被要求回存1億 顧立雄：不可以

2019-10-09 10:49

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

元大證金併環華 過關

2019-10-09 00:19

債券ETF夯 規模衝1.1兆

2019-10-09 00:19

網路投保 旅平險最火紅

2019-10-09 00:19

一銀：85大樓貸款 有十足擔保

2019-10-09 00:19

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

去年匯損基期低 壽險業9月度小月

2019-10-09 00:11

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

君鴻酒店法拍再掀波 立委要求徹查一銀是否超貸

2019-10-08 14:27

國泰大樹計畫送愛心 16年助逾10萬名學子

2019-10-08 14:26

台幣7日升7.1分 五個月新高

2019-10-08 00:06
看更多

熱門文章

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

附加China才准放行？MIT銷陸卡關 工總介入協調

2019-10-09 00:21

兩岸緊張 我產品輸陸傳遭卡關

2019-10-08 23:41

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

貿易局：未接獲產品輸陸 被擋關案例

2019-10-08 23:38

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

研調預估 面板10月恐擴大減產

2019-10-08 14:26

君鴻酒店法拍再掀波 立委要求徹查一銀是否超貸

2019-10-08 14:27

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

台電砸606億 併聯離岸風電

2019-10-08 23:40

離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26

核三廠1號機將停機大修45天 9日起逐步降低負載

2019-10-08 15:10

記憶體價格反彈 旺宏、群聯Q3繳出好成績

2019-10-08 14:26

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

超貸君鴻酒店法拍案 一銀五點說明：有十足擔保

2019-10-08 14:59

泰嘉建設總經理呂金發危機管理 業界按讚

2019-10-08 16:46

十一陸客來台 大減三分之二

2019-10-08 23:44

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

彰一開閉所工程拚2021年完工 將供2.5GW併網

2019-10-08 21:31

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

金控前三季獲利賺贏去年 全年挑戰新高 前四強賺逾半

2019-10-08 23:22

全台最大地面型光電場今完工 年發電量逾3.4億度

2019-10-09 12:00

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51

WEF全球競爭力報告：台灣續居前四大創新國

2019-10-09 08:45

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

凱博觀點／個人大陸資金合法回台解析

2019-10-09 00:06

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

2019-10-09 10:20

彰化外海離岸風電皆從北側上岸 業者為併聯搶道

2019-10-08 22:02

境外繳稅國內扣抵 兩要件

2019-10-09 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top