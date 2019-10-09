兆豐董座年薪不到千萬 將來銀行最高卻有3,000萬元

2019-10-09 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



中華電信董事長謝繼茂。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 純網銀將來銀行尚未開業，高層年薪已成熱點。立委賴士葆今（9）日於財委會上質詢時，問及將來銀行高層的年薪為多少？中華電信董事長謝繼茂備詢時表示，將來銀行員工年薪沒有超過1,000萬元，加上獎金大約是1,500萬元至3,000萬元。

將來銀行股東背景光是中華電信41.9%、兆豐銀行25.1%，兩大泛公股事業就持股逾70%，賴士葆問及，那將來銀行算不算泛公股銀行？金管會主委表示，算是民營銀行。

依照規定，泛公股金融機構董事長、總經理的年薪，不能超過財長部長兩倍。賴士葆質詢時，問及兆豐金、銀董事長張兆順年薪多少？張兆順答詢時表示，現在每個月薪水32萬元，年薪沒有超過1,000萬元。

賴士葆接著問，最近有傳聞，將來銀行高層薪水，6名副總經理平均年薪400萬元，總經理年薪千萬元，執行長更高達4,500萬元。謝繼茂備詢表示，將來銀行員工年薪沒有超過1,000萬元，加上獎金大約是1,500萬元至3,000萬元。

賴士葆說：「1,500萬元至3,000萬元，這樣就是兆豐金控董事長年薪的三倍，泛公股都不可能到這個行情，張兆順不委屈嗎？」張兆順回應說：「接任董事長一職薪水就已經打折了，主要目的還是為國家服務。」