將來銀行高層年薪加獎金3,000萬元 為兆豐銀老董四倍

2019-10-09 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



媒體報導純網銀國家隊將來銀行高層薪水驚人，為泛公股銀行董總的好幾倍 ，今（9）日將來銀行高層薪水曝光了，將來銀行大股東中華電信董事長謝繼茂表示，加上獎金最高3,000萬元。

今天上午立委賴士葆質詢時問金管會主委顧立雄 ，將來銀行算不算是泛公股銀行？

顧立雄表示，雖然將來銀行有泛公股銀行轉投資，但他還是認為多數股份是屬於民營，包括非金融業的民股。

賴士葆表示，中華電信持股將來銀行41.9%，兆豐金控25.1%，合計持股約七成，「這不叫泛公股叫什麼」？

對於媒體報導將來銀行籌備處，總經理年薪上千萬元，執行長更高達4,500萬元；上午謝繼茂詢答時表示，將來銀行所有員工年薪沒有超過1,000萬元，獎金加進去1,500到3,000萬元。

賴士葆表示，最賺錢的兆豐銀行董事長張兆順月薪只有32萬元；年薪1,000萬元對民營金控董事長不算什麼，甚至多一個0，上億元都有可能，但是1,500萬到3,000萬元，在泛公股是沒有這個行情的。

賴士葆提到，全公股的台灣銀行董事長薪水是財政部長的九折，泛公股董事長為不超過部長的兩倍，張兆順薪水大概700多萬元，將來銀行籌備處高層可以拿3,000萬元，張兆順是不是覺得很委屈？

張兆順說：「我到這裡（兆豐金）薪水本來就少了一半以上，主要是為國家做事情。」