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潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

潤寅業務經理張立方（圖中）是負責聯繫上市櫃公司的關鍵窗口，收押禁見。記者張宏業／...
潤寅業務經理張立方（圖中）是負責聯繫上市櫃公司的關鍵窗口，收押禁見。記者張宏業／攝影
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潤寅向國內銀行詐貸80億元案，引發立委關注，金管會主委顧立雄及財政部國庫署長蕭家旗今（9）日在立法院財委會答詢時表示，已展開調查。

立委黃國昌質詢表示，潤寅在台灣詐貸80億元，金管會有沒有進行了解？顧立雄表示，檢查局有去做專案金檢。

黃國昌表示，聽說有些銀行早就發現有問題，是那些銀行？金管會檢查局長王儷娟表示，星展跟王道銀行最早發現潤寅繳息不正常。

由於多家公股銀行是債權銀行，黃國昌問財政部是否進行調查？蕭家旗表示，有展開調查，也有初步調查報告了，黃國昌要求會後提供報告。

黃國昌金管會財政部
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