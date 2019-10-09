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渣打銀行推美金高利活存 享年息最高加碼至3.1%

2019-10-09 10:56經濟日報 記者楊筱筠╱台北報導

聯準會降息預期升溫，為協助客戶適時把握資金布局時機，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）自即日起至12月31日止，推出多元幣別的優利存款專案，其中美金新活利滿滿專案活動，年息最高可加碼至3.1%；至10月底止另有美金定存專案5個月期年息最高2.8%，提供資金配置的多元選項。

在全球市場波動且充滿不確定性之情況下，美元仍是台灣消費者偏愛的外幣投資選擇，渣打銀行第四季推出美金新活利滿滿美元專案活動，不僅提供優惠利率，更兼顧資金彈性運用的便利。即日起至12月31日止，於活動期間完成登錄，即可自登錄當月起享三個月年息1.2%至2.8%，渣打銀行全新客戶或線上換匯達指定門檻還可再享額外加碼，最高可加碼至3.1%。

渣打銀行優先理財貴賓若承作美金新活利滿滿專案，再搭配本行美利超值活存帳戶最高階牌告利率0.45%，加計後加碼利率最高可達3.55%，相當具吸引力。

而針對偏好定存的穩健型投資人，渣打銀行於10月份亦推出人民幣與美元的高利定存專案，美元定存5個月期年息最高可達2.8%、人民幣6個月期年息最高可達2.7%，活動截止日為10月31日，提供不同幣別及天期的產品以供選擇，滿足消費者多元資產配置需求。

渣打銀行定存人民幣
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