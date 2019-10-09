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企業貸款2億被要求回存1億 顧立雄：不可以

2019-10-09 10:49聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄今出席立法院財委會，立委吳秉叡指出，他接到很多陳情案，指企業貸款被要求高比例回存，像有公司借兩億卻被要求回存1億元，非常荒謬。顧立雄表示，依法不可以這樣，目前了解絕大部分銀行回存比例是三成以下。

吳秉叡質疑顧立雄，金管會面對銀行要求貸款回存比例有多少掌握？很多銀行要求企業要先存一筆錢進定存才動撥貸款，逼得很多中小企業必須先去跟民間借一筆錢存定存，銀行才核貸撥。中小企業擔保七成、回存三成，這樣銀行根本不願負擔任何風險，甚至他接到很多陳情，有公司跟銀行借兩億，卻被要求回存1億元。

顧立雄回應，借兩億要求回存1億，依法是不可以，目前了解絕大部分比例是三成以下，但作為主管機關也不能限制銀行不能做貸款回存，這樣反而會讓企業更貸不到錢。

吳秉叡說：「銀行在貸款上很強勢，就是因為需要錢才去跟銀行借錢，但銀行在貸款上是強者，這樣需要借錢的公司怎麼辦？」要求金管會統計每家銀行在個案上回存比例跟要求多少擔保。

顧立雄說，這部分會再去了解，上周三金管會有找相關銀行跟中小企業信保基金討論，結論就是企業借的時候除有擔保，若有存款作為擔保，核貸通知書上都要寫說明。

顧立雄表示，依法不可以這樣，目前了解絕大部分銀行回存比例是三成以下。 圖／聯合報...
顧立雄表示，依法不可以這樣，目前了解絕大部分銀行回存比例是三成以下。 圖／聯合報系資料照片
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