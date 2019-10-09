花旗PChome Prime聯名卡 推新戶限時加碼享1,100 P幣

2019-10-09 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱台北報導



為了迎接每年盛大的雙11購物節，花旗銀行與PChome兩大領導品牌攜手合作，推出花旗PChome Prime聯名卡新卡友活動。即日起至11月30日前，新戶申辦花旗PChome Prime聯名卡核卡30天內於PChome 線上購物、PChome 24h購物刷滿490元享首刷好禮，任何新增一般消費累積滿3,000元，再豪華加碼享1,100P幣高（限量1,100名），未來可直接在PChome 直接折抵訂單金額1,100元。

儘管台灣各家電商來勢洶洶，PChome 24h購物提供200萬種商品全台24小時快速到貨、領先全台電商支援七種行動支付、月月推出花旗 PChome Prime聯名卡友專屬限購優惠，仍是眾多消費者心中首選。

11月10日晚上將邀請多位藝人於 KKBOX、LINE購物、愛奇藝等 9 大頻道直播演唱會狂歡三個半小時，更將祭出限時搶購活動，提供卡友超值優惠。

持花旗PChome Prime聯名卡於PChome 線上購物、PChome 24h購物消費，享2%聯名紅利與2% P幣回饋，週四消費再加碼2% P幣，加總可享高達6%回饋。

若11月再搭配雙11檔期刷卡優惠活動，超高回饋絕對值得卡友期待。此外，P幣使用期限長達1年，可用於PChome平台折抵消費「無上限」，聯名紅利則「持卡期間有效」，每300點可折抵PChome訂單金額300元，卡友可以輕鬆折抵PChome訂單。

除了折抵PChome訂單金額，聯名紅利還可於王品、威秀等通路折抵，亦可直接折抵花旗卡帳單或兌換各大哩程酬賓計畫，兌換通路相當多元。