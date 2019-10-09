中信證券斥資打造大數據團隊 建立「中信亮點」App

2019-10-09 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北報導



中國信託綜合證券致力創新金融服務，推出的行動理財工具「中信亮點」App結合人性化功能介面，上市後深受使用者好評，日前完成改版升級，以大數據分析打造AI選股模型，讓投資人聰明理財、輕鬆投資，隨時隨地創造獲利機會。

中國信託證券重視客戶體驗與使用者情境，今年3月發表自主研發的投資理財交易工具「中信亮點」App，以擁有專利的「股票管理介面系統」與「買點雷達」、「歷史回測」、「e指停利」三大突破性功能提供使用者便利的理財方式，至今已超過6萬人次下載，獲得年輕投資族群青睞。

為進一步解決客戶選股需求，中信證券斥資引進德國數據系統，打造股市大數據虛擬團隊，於「中信亮點」App首次改版升級中推出全新功能「你可能喜歡的股票」。根據個別投資人的交易習慣、類股偏好、持股時間長短等特性，透過AI分析建立個人化商品模型，優化選股流程，並藉由多重推薦引擎大量曝光相似股票，從近2,000檔股票中嚴選出個人專屬相關投資標的，讓使用者即使工作繁忙也能輕鬆找到有興趣的股票，隨時把握獲利機會。

中信證券鼓勵股市投資人體驗更便捷的線上開戶及下單，即日起至今年11月30日止，透過「中信服務讚」App線上開戶成功即可獲贈全家Lets Café二杯（限量1,000名），台股電子交易滿額還能參加家樂福500元即享券及AirPods （搭配充電盒）抽獎。