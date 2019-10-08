新光銀行代收即時服務 榮獲三座獎項肯定

2019-10-08 23:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /台北報導



新光銀行8日表示，其在2018、2019年陸續獲得台灣票據交換所頒發ACH代付業務交易筆數成長競賽-成長卓越獎、ACH代收業務交易總筆數競賽-優等獎、eDDA電子化授權競賽-優等獎、推廣ACH業務傑出獎等獎項。

新光銀行本著對數位金融持續深耕的堅持，積極推動及配合政府發展行動支付業務，成為第一家可使用行動銀行掃碼繳費的銀行。

今年再度獲得票交所的肯定，榮獲金融業代收即時服務eFCS業務競賽的提出業務服務獎、銷帳處理業務推動獎、服務應用技術獎獎項，為本屆競賽中唯一囊獲三項獎項大滿貫的銀行，顯示出新光銀行推廣數位金融的決心。

票交所長期發展代收代付平台，現今行動支付普及率日漸提升，把服務送到客戶面前更是多元數位服務重要的一環。

新光銀行本著「為客著想」的初衷，導入eFCS代收服務，民眾只需掃瞄帳單上的三段式條碼，掃完即可立即完成繳費，無論隨時隨地，只要拿到帳單，立即掃瞄，繳納水費、電費、瓦斯費、電信費、汽燃費、商港服務費、勞工發展協會會費，不受環境及時間的限制，幾分鐘就可繳費完成。