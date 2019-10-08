演唱會聽不成 這家產險公司賠給你

2019-10-08 23:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /台北報導



新安東京海上產險的吉時保線上投保平台，推出演藝活動取消費用損失補償保險，保障粉絲們因故無法使用票券所造成的損失，不再因無緣參與又浪費票錢而感到扼腕捶心肝，滿足喜愛表演活動大眾們更心安的保險需求。

國人對表演活動參與度不斷的提高，不論是演唱會、舞台劇抑或是音樂會，都有一群熱情的鐵粉支持。然而辛苦搶買到的票，若因個人或天災等突發狀況不克參加，除了只能感到無緣且遺憾之外，其實是可以利用保險機制來填補粉絲們的票錢損失。

針對消費者買演藝活動票券後最常面臨，種種無法參加的痛點，提出財務損失保障方案，像天災、身故、住院、急症、突然收到兵單(含點教召)、或是準媽媽們被醫生叮囑要安胎等等，只要憑未使用過的票券正本加上前述各類事故的證明，就可以申請全額票價的理賠。

對廣大上班族來說，工作因素才是最有可能讓自己去不成演藝活動的最大隱憂，更是將加班、外派出差的突發狀況納入保障範圍，如果是因為以上工作因素而錯過表演活動，同樣憑未使用過的票券正本以及公司開立的加班或出差證明，一樣可獲得九成票價的賠償。

另外值得一提，演藝活動當天同行的親友若因為急症或住院不能參加，被保險人也可以選擇不參加活動，無法使用的票劵同樣可以獲得理賠。

滿懷期待的演藝活動，卻臨時出了狀況不能參加，這類無緣的結局並不少見，只要上網搜尋都可以看到各種轉讓活動票券的訊息與平台。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，以往民眾大多是把票轉送親友或是想辦法轉賣，但是當突發狀況發生時，危機處理都來不及了，還要花腦筋想如何轉讓票券，這實在太苦情了，「我們透過問卷及實地訪談消費者設計出這個保險，讓大家就算去不成期待已久的盛會，也不至於讓荷包虧損」。

即日起，可於新安東京海上產險的吉時保線上投保平台，投保演藝活動取消費用損失補償保險，承保活動類型包含有音樂類、戲劇類、舞蹈類及雜藝類等四大類在台舉辦的演藝活動。

因應大眾使用手機的習慣，只要準備好購票活動的日期、票價於線上完成投保，不需要簽名，僅需刷卡就可完成，平均完成投保的時間不用五分鐘。