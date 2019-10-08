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商店街導入Pi 拍錢包 攜12萬店加入P幣生態圈

2019-10-08 21:18經濟日報 記者彭慧明／台北報導

網路家庭旗下PChome商店街今（8）日宣布導入Pi拍錢包，攜手12萬店加入P幣生態圈，即日起在商店街與個人賣場的12萬店、超過3億商品物件，買家都可使用P幣100%折抵消費，最高享有3.5% P幣回饋，回饋無上限。為了迎接即將到來的網購旺季，首波活動更加碼單筆訂單滿1,500元，可享6.6%的高額P幣回饋，看準消費者聰明消費商機，將可帶動更多中小企業一起加入P幣生態圈行列，共同打造最大跨線整合平台。

商店街營運長黃淑琳表示，商店街目前提供多種金流方式，包含信用卡、ATM、四大超商付款，這次導入PChome集團內的行動支付服務-Pi 拍錢包，將讓12萬網路店家、3億物件與P幣結合，打造全台最大從線上到線下的交易平台，透過P幣強大的100%無上限折抵，一次將擴大消費族群與深化買賣會員服務，更可將商店街旗下的中小企業直接連結Pi 拍錢包，賣家可藉由開放Pi 拍錢包的行動支付方式，獲得更多的潛在客群、新的消費潛力，帶動提升銷售業績；買家則可在PChome商店街中盡情使用P幣選購商品，折抵無上限，並賺取更多回饋，同時體驗行動支付帶來的快速交易與便利生活。

行動支付PChome
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