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「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

網路投保它最夯 每三個人就有一人上網買旅平險

2019-10-08 19:56經濟日報 記者葉憶如／綜合報導

國人網路投保最愛買什麼保險？金管會今（8）日公布最新統計前八月網路投保情況，旅平險今年來賣出高達66 .7萬件，無論壽產險均是今年網路投保成長最快速的險種，占比逾36%，相當於每三個人到網路上買保險，就有至少一個人是買旅平險。

金管會公布最新統計今年前八月網路投保情況，其中壽險業保費收入19.17億元，年成長80.75%；產險業保費收入8.97億元，年增率48 %，二者合計保費收入為28.14億元，今年來增加11.74 億元，幅度約71%。

壽險類保費收入最高的險種是利變型年金，達到18.8億元，件數為1.3萬件，第二高與第三高是旅平險及定期險，金額分別是4397萬元與521萬元，件數分別是11萬件與604件；產險方面，網路投保保費收入最高的前三高險種是汽車險5.04億元，件數是38.2萬件，其他如機車險1.62億元與旅平險1.43億元，件數分別是21.4萬件與55.7萬件。

其中壽、產險前八月賣旅平險合計高達66.7萬件，占所有網路投保賣出件數184.9萬件比重高達36.07%，等於網路每賣出3份保單，其中一張即是旅平險。

保險局副局長張玉煇表示，今年無論是壽險或是產險，旅平險都是所有險種中成長幅度最大者。

今年2月、6月華航與長榮航空公司兩次罷工，讓航空公司與遊客雙雙重傷，旅客紛紛投保旅平險以防萬一，加上今年7、8月又颱風頻頻襲日，災情不小，讓最愛去日本旅遊的台灣民眾，也紛紛加保旅遊不便險，讓因天災滯留的旅客，可以獲得機票與住宿損失的理賠。只要在出國出發前一至二小時上網投保即可，而且24小時可投保，又比臨櫃便宜，方便又有效率，只是也要留意一些保障內容可能相對較陽春一些，建議也要多比較。

個別公司方面，金管會統計前八月網路投保保費收入前三大壽險公司，分別為國泰人壽9.68億元、富邦人壽5.37億元、台灣人壽2.03億元；產險公司前三為富邦產險3.21億元、新安東京海上產險1.83億元、國泰世紀產險1.01億元。

雖然產險業件數前八月成長225%，不過張玉煇也解釋，主要是因為過去汽機車險包含責任險與傷害險二類，今年把它一分為二，因此成長率才這麼高，若比較上半年與前八月的數字，可以看出壽險業與產險業網路投保的成長力道轉弱的情況，是否有意再開放其他險種以刺激市場，是曾開收網路投保「投資型年金」？張玉煇表示，壽險公會近期已向保險局提出申請網路投保「變額型投資年金」，目前正在評估中。

產險旅平險
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