國泰金攜信義房屋 搶攻內湖社區消費金融商機

2019-10-08 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／綜合報導



國泰金控今宣布與信義房屋合作，透過國泰世華銀行與數位平台「社區幫」App首次介接，推出「大內湖泰信福」社區活動，提供在地居民日常所需的消費與優惠，從線上串連線下嘉惠內湖、大直當地精選商店與超過200棟社區大樓約5萬位居民，透過刺激區域商機開始打造居住金融生態圈，實現場景金融。

國泰金表示，數位服務當道且純網銀正崛起，國泰金控遍佈全台的實體與數位通路成為數位生活生態圈的最大資源。因應客戶的需求與便利，旗下子公司國泰世華銀行於今年9月新設松勤分行與大湳分行，分行數165家為民營銀行之冠，其中於內湖區即有6家分行，服務近30萬居民。

國泰金控數位數據暨科技發展中心（以下簡稱數數發中心）透過銀行大數據與訪查發現，內湖區居民平均刷卡金額與頻率皆高於全行平均，居民輪廓大多以雙薪且3~5人的小家庭為主；而這些家庭外食頻率與消費強度高、全家出外聚餐的頻率也高，根據台北市府主計處107年數據，內湖區家庭可支配所得為全市第三高，餐廳旅館、食品飲料的消費更是名列前茅。

察覺社區居民的消費生活特色，國泰金控積極思考如何透過科技與數據強化在地社區的凝聚力並且回饋客戶，以此與「居住生活產業」第一品牌信義房屋攜手打造居住金融生態圈，第一步即選定內湖、大直地區，推出「大內湖泰信福」活動做為首發。

雙方精選出逾50家當地廣受歡迎且8成以餐飲為主的合作特店推出刷卡優惠活動，即日起至2019年12月31日，民眾於這些精選店家以任一信用卡刷卡消費滿1,000元，同時出示社區幫App中優惠券即可享95折扣優惠，另若使用國泰世華卡消費更可再享10倍紅利回饋。

國泰金控數數發中心協理梁明喬表示，國泰金控數數發中心匯集公司資源，已與多項生活領域領導品牌合作，用新型態商業模式打造電信金融、旅遊金融等生態圈，例如今年中陸續與電信業者合作推出「辦門號享優惠貸款」、與旅遊業者推出「線上續購旅綜險」等專案，這些創新且具實驗性質的商業模式也與集團數位轉型當中「What if We Could」的精神相符。