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台65線7車連環撞…運瓦斯貨車也遭殃 漏油冒煙急灑水降溫

全球責任投資規模大 永豐金證券舉辦ESG論壇

2019-10-08 15:54經濟日報 記者周克威／台北報導

ESG責任投資新浪潮在全球發酵，永豐金證券舉辦第五屆「ESG投資論壇」，總經理江偉源表示，全球責任投資規模已達30.7兆美元，台灣已有149家機構投資人簽署「盡職責任投資守則」，企業永續經營的價值與意涵受到檢視與評量，投資人與上市櫃公司都在學習如何接軌這股強大的國際趨勢，創造投資獲利與社會共同利益的循環效應。

ESG責任投資包括環境、社會責任與公司治理三大面向，在投資決策中除了傳統的基本面財報分析，另加上ESG分析評估；根據「全球永續投資聯盟」《2018年永續投資報告》顯示，全球永續投資規模達30.7兆美元，簽署聯合國責任投資原則的投資機構約1,900家，顯見永續投資的規模和需求強大。

江偉源表示，台灣已有350家上市櫃公司發佈CSR報告書，簽署「盡職責任投資守則」機構投資人從去年的98家增加至目前149家，外資在台股的投資佈局也看ESG表現，包括上市櫃公司及機構投資人，都需要回應ESG的投資需求。

論壇由永豐金證券、臺灣證券交易所、Baillie Gifford及臺北大學商學院共同舉辦，Baillie Gifford董事Marianne Harper Gow在會中表示，從投資角度上實行ESG企業評估的實務經驗來看，良好的公司治理帶來更好的決策跟資源分配；台北大學商學院主任詹場以台北大學開發ESG評鑑方法闡述「善用評比資訊簡化社會責任投資」，安永會計師事務所曾于哲會計師分享「影響力投資-從新資本主義看環境與社會趨勢」。

江偉源表示，永豐金證券長期持續關注ESG議題，積極發揮券商在資本市場中「盡職責任投資」的角色功能，是國內第一家也是唯一長期投入ESG推動的券商，已連續五年舉辦論壇，

永豐金證券目前包括香港及倫敦均有據點，在美國也有良好的合作夥伴，能夠以全球性視野來推動ESG投資，協助ESG表現出色的企業彰顯其公司價值。

永豐金證券積極推動企業社會責任建立核心價值，包括長期投入ESG的暢議與推動、進行客戶關懷活動參與社會公益，以企業永續為願景並落實發展，成果受到矚目與肯定。

永豐金台北大學
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