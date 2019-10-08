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遠鑫電子票證引領All in One服務 搶進多元支付市場

2019-10-08 15:08經濟日報 記者楊文琪／台北報導

支付產業正逐步從現金為主的舊時代，走向數位支付世代，「嗶經濟」的崛起滿足消費者對便利、快速的消費需求；遠鑫電子票證推出「多元支付讀卡機」，近期於全聯福利中心千家門市佈建完成，提供多元支付All in One服務，不僅能使用HappyCash有錢卡等電子票證，還能接受信用卡及其他支付，遠鑫電子票證將以科技服務整合消費金融使用場景，提供消費者便利的支付環境，搶進多元支付市場。

「遠鑫多元支付讀卡機」一機All in One就能支援業者門市內多家電子票證、銀行信用卡、金融卡及行動支付等電子化支付服務，不僅簡化支付流程，解決商家收銀台陳列多家刷卡機之窘境，降低第一線收銀人員多機台結帳不便，更可全面提升消費者支付經驗，讓消費不僅好刷好嗶，更節省時間。

遠鑫電子票證總經理蔡淑華表示：「這項多元支付解決方案於全聯正式上線後，未來進入通路的銀行或是其他形式的支付業者，皆可經由遠鑫多元併機的端末設備及整合方案完成交易，這也意味著遠鑫成功打破了傳統銀行收單的慣例。這憑藉的不僅是技術實力，還有服務能力，尤其在電子票證業務累積的客服經驗，更是遠鑫的一大優勢。」

即日起HappyCash有錢卡全卡友於「漢堡王」、「三商巧福」、「鮮五丼」及「全聯福利中心門市」皆可〝嗶〞卡消費，未來遠鑫將持續開通小額消費為主的零售通路，致力提供貼近消費者便利的支付環境。

除此之外，為慶祝遠東集團70周年，並適逢百貨週年慶，於遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、遠企購物中心、city’super「嗶」HappyCash有錢卡單筆扣款滿3,000元，享HAPPY GO點數最高10倍送，相關活動詳情及限制，請至遠鑫電子票證官網查詢。

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