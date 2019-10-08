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超貸君鴻酒店法拍案 一銀五點說明：有十足擔保

2019-10-08 14:59經濟日報 記者林子桓／台北報導

針對外界質疑第一銀行超貸凱德唐股份有限公司標購85大樓融資案，一銀今（8）日立即發表五點說明指出，僅借貸43億元，且擔保力十足，並經常董會核准在案，均依規辦理。

君鴻董事長張慶輝向立委費鴻泰陳情控訴司法不公，他說，高等法院更審判決君鴻資產不予沒收，卻法拍掉百億資產，而且凱德唐公司以54.4億標下君鴻酒店的資金，幾乎都是由一銀核貸，費鴻泰今日召開記者會要求金管會徹查一銀是否違法超貸。

為此，第一銀行做出五點說明，如下：

一、本案法拍標的不動產位於高雄市苓雅區自強三路的「85大樓」之34、35樓及37~85樓，由高雄地方法院執行法拍，第一、二次底標分別為85億元、68億元均流標。

二、108年3月14日執行第三次拍賣，底標為54億4,025.8萬元，借戶以54億4,026.8萬元得標，高於底標1萬元。

三、為辦理得標過戶作業，核予法拍屋代墊款43億元，徵取存款及不動產共計約45億元為擔保，擔保力十足。

四、本案於借戶完成過戶後，本行徵取法拍標的「85大樓」之34、35樓及37~85樓暨地下層333個車位合計設定第一順位抵押權51.6億元，以得標金額之八成範圍內核貸擔保放款43億元（貸放成數79.1%），為十足擔保授信。

五、本案經本行常董會核准在案，均依規辦理。

第一銀行超貸
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