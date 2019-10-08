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凱基銀開辦 中華電信用戶憑帳單就可貸款辦卡

2019-10-08 03:53經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

金管會正式開放銀行可接受以手機門號替代傳統身分認證開辦業務，首波試辦信貸與信用卡，開發金控（2883）子公司凱基銀行率先獲准，即日起開放所有中華電信客戶申辦，凱基銀未來將陸續擴大合作範圍至其他電信商如台灣大哥大等，有利更多年輕人、「金融小白」有手機就可向銀行開戶借錢。

凱基銀行之前申請監理沙盒實驗，就是與中華電信合作，實驗手機門號行動身分認證替代傳統徵信作法，業務則為信用卡先行、其次為信貸，該實驗案告一段落報上金管會獲准，使得該項作業模式可納為銀行常態業務，但初期仍屬試辦性質，因此金管會依6月19日頒布《銀行申請業務試辦作業要點》，允許銀行在兼顧風險控管下，得採「試辦」創新拓展金融商品及服務，准凱基銀試辦手機門號辦信貸與信用卡，試辦期限半年。

之前實驗階段，凱基銀在所有參與實驗的客戶數與預估授信額度內，成功完成交易了約4,000名客戶，其中有兩成為從未和銀行往來的「金融小白」，年齡層則有六成在35歲以下、月收入3到4萬元，符合凱基銀的實驗設定，對於社會新鮮人、獨立工作的SOHO族等過去難以享有銀行服務的金融弱勢族群，相當有利。

凱基銀行創新金融處副總經理周郭傑指出，監理沙盒實驗期間，驗證了數位原生世代對快速身分認證及資料可攜的剛性需求，且在實驗停止受理新案後，仍接獲許多未趕上參與實驗的消費者反映想參加，因此金管會開放試辦後凱基銀即搶頭香。

凱基銀行個金總處副總敖蓓寧則表示，手機門號辦貸款除了流程簡便，平均操作三分鐘即可輕鬆申辦外，貸款額度與天期與傳統辦理信貸沒有差異，也可選擇5年以上等更長天期，或者可循環使用、隨借隨還的信貸商品，最高核貸金額達350萬元。下一步凱基銀希望與更多電信業者合作，以利更多使用不同手機行動系統的「金融小白」可與凱基銀往來。

凱基銀行手機金管會
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