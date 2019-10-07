北富銀國內首宗區塊鏈入沙盒 估年底前測試上市

2019-10-07 22:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



北富邦銀行與其投資的金融帳聯網公司 AMIS 合作，現在正透過基於區塊鏈錢包 App 進行客戶的支付與轉帳，並進行「跨行交易」，而由於涉及跨行交易觸及銀行法第47條，因此送入金管會金融監理沙盒實驗。北富銀總座程耀輝今（7）日表示，該沙盒打算在年底以前測試上市。將為區塊鏈應用於跨行轉帳，開啟金融創新里程碑。

這項區塊鏈應用原本在台富銀員工與政大師生間試行，透過富邦行動銀行App使用「Lucky Pay」支付，但交易僅限銀行內部帳戶交易，此次初步擴大到與「台新銀行」進行跨行交易，進行免費轉帳與支付，但是之前是在集團自己內部帳戶間的交易，可以自行控制，但是此次是擴大與台新銀行合作進行「跨行清算」，涉及銀行法第47條相關法規授權，因此需要申請監理沙盒，8月8日已獲得金管會批准。

不過至今尚未公布實際上市的時程表，北富銀總經理程耀輝透露，預計年底以前就會測試上市，據北富銀跟金管會申報的資料，初步實驗測試的實施人數上限1,100人、每人額度限制5萬元限半年內運用、每天單筆轉帳支付限額3,000元，日額5萬元為限，沙盒實驗期間北富銀或是台新銀將不收取轉帳手續費, 最大曝險金額為5,500萬元。

最近另一個進入沙盒的是國泰金旗下國泰人壽9月初與易遊網合作監理沙盒案才通過，創下監理沙盒保險首例，事隔一個月再下一城，由國泰產險攜手可樂旅遊，以創新商業模式及大數據分析應用，透過 API 串接與拋接資訊，首推「旅遊數數購」，讓客戶於可樂旅遊購買行程時續購旅遊險可一氣呵成。國泰世華銀行數位品牌KOKO與國泰產險亦共同推出「KOPlay酷玩險」，讓用戶從投保、查詢到理賠事故通知一站式完成。昨天又宣布攜手旅遊體驗平台KKda，在KOKO LAB概念店打造全新航空體驗空間「KKairline」，全方位打造旅遊金融生態圈。