北富銀攜手英國Nutmeg推奈米投 五個月獲1.2萬人投資

2019-10-07 22:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



為提供國人新世代理財服務體驗，實現普惠金融目標，北富銀與英國最大線上資產管理公司Nutmeg攜手推出「奈米投」全球ETF智能理財服務」全球ETF智能理財服務，上線後5個月已有超過12,000人參與投資，高達98%客戶都呈現投資正報酬。

北富銀強調「奈米投」全球ETF智能理財服務以智能演算法為核心，結合「Fractional Shares」獨特交易分割技術，讓投資人投入100美元即可輕鬆全球多元配置，獲得「最佳數位財富管理優選獎

。北富銀總經理程耀輝表示，科技的快速進步帶動金融服務型態劇烈改變，如何運用科技將數位化的便捷與實體服務的溫度相互結合，為客戶創造虛實交互的價值加乘型服務，將成為銀行業未來最大的挑戰與商機。

前瞻金融生態演化趨勢，北富銀不斷從系統到應用、企金到個金推動全方位數位科技革新，透過AI、區塊鏈、大數據等先進技術的導入，開發出M+旺紅包、Lucky PAY、富邦行動銀行5.0、新興智能貸、消金筋斗雲、奈米投、區塊鏈轉帳支付服務等多項全台首創商品及服務，為市場創造嶄新的服務體驗，也贏得多項國內外專業大獎肯定。

此外，程耀輝也說，北富銀以大數據分析與機器學習的技術為基礎，建立預測客戶全金融資產往來模型，並根據客戶樣態與需求細緻分群，結合產品、服務與通路，發展客製化的財富管理經營模式，廣獲客戶好評，也讓既有客戶晉升為財富管理會員的比例大幅躍升10倍。

北富銀近日更一舉勇奪《數位銀行家(The Digital Banker)》六項數位金融大獎，包括最佳機器學習創新獎、最佳數位財富管理優選獎、最佳中小企業銀行數位創新優選獎、最佳IT轉型獎、最佳客戶資料保護獎等六項大獎。