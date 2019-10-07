數位存款三大鬆綁 7歲以上可線上開戶

2019-10-07 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



因應純網銀設立，金管會將大幅放寬數位存款帳戶規定，包括新增7歲以上且有身分證的國內未成年人，及外國自然人、國內獨資企業等三大開戶對象，及開放手機身分認證一項開戶方式。

根據金管會資料，到今年6月底，數位存款帳戶已衝破200萬戶，達233.8萬戶，比去年底增加55%。開戶數最多的五家銀行，包括台新、王道、國泰世華、華銀及兆豐銀行。

金管會主委顧立雄下周將向立法院財委會作業務報告，金管會在書面報告中提出提升金融服務效能、強化金融資訊安全與智慧政府措施等八大重點發展策略。

在金融服務效能力面，將擴大數位存款的申請對象及方式。金管會已督導銀行公會研議擴大數位存款的申請對象，擴及至本國未成年人、外國自然人及國內獨資企業，並增列透過行動裝置進行身分認證的開戶方式。

知情官員表示，目前開立數位存款帳戶的對象，必須是年滿20歲的自然人，未來擬放寬，在父母同意前提下，未滿20歲也可開戶。初步規畫是7歲以上並領有身分證者，在父母同意下可以申請開戶。

根據國發會「我的E政府」，初領國民身分證申請書，有關申請人條件，包括 （1）年滿14歲者，應由本人親自為之。（2）未滿14歲請領者，由法定代理人為之，應核對當事人人貌。

在企業戶部分，目前數位存款帳戶只有自然人可開戶，企業戶不行，在外銀爭取下將放寬，但初期先開放單一股東的企業戶。外國自然人則須成年，且要有晶片居留證。

至於開戶方式，未來將新增透過手機也可開戶，這對年輕人具有一定的吸引力，被視為純網銀上路的重要業務之一。

官員表示，銀行公會正研修數位存款帳戶的自律規範及電子銀行安控基準，金管會已請公會儘快提報，開戶對象部分預計年底前上路，至於手機認證開戶方式，可能要到明年。