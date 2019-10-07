親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

放生6千IS戰犯？美國背叛庫德人，同意土耳其進攻敘利亞

長榮集團大房鬧內鬨 「弟弟派」再吞敗仗

NGS於敗血症的臨床應用國際研討會 今日登場

2019-10-07 19:32經濟日報 記者陳書璿／台北報導

台灣精準醫療品質策進會日前在淡水漁人碼頭福容飯店舉辦「NGS於敗血症的臨床應用國際研討會」，邀請台大盛望徽主任、高雄長庚李允吉主任、大林慈濟黃俊卿主任、新光黃建賢主任、雙和馬漢平主任等五家醫院臨床試驗主持人，分享NGS技術應用於敗血症之臨床經驗；國際專家有歐洲馬爾他及中國臨床微生物專家，分享敗血症之臨床最新檢測技術應用之成果。

近年來次世代定序（NGS，Next Generation Sequencing）蓬勃發展，分析敗血症患者的病原體基因，已被視為臨床應用的全新方式。透過優異的NGS病原微生物檢測技術，以最新的病原體資料庫為根據，同時分析病毒、細菌與黴菌等病原微生物，提高檢測速度與精準度，讓病患早期確診，早期治療。

秋冬流感季節即將到來，尤其是免疫力較差的患者會引發嚴重的併發症甚至是肺炎，如何確診感染的病原體種類，及早選擇合適治療方式，將是影響患者預後的關鍵。新光醫院黃建賢主任在此次研討會中提到肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）可使用NGS檢測技術，不但縮短檢測的時間、提高確診率，更可同步與流感病毒或其他病原體區分。

研討會中也提到臨床個案中，有位66歲的歐先生雖患有糖尿病與腎臟病，但病況都在控制中。然而年中開始出現喉嚨痛、發熱、腹脹、嘔吐的症狀，由於情況就像一般感冒，沒有及時就醫，病況愈來愈嚴重。約兩周後的某日半夜醒來突然感到呼吸困難，送醫院急診後從休克狀態搶救回來。醫師採集他的血液進行細菌培養與流感病毒檢測，檢查結果皆為陰性。醫療團隊蒐集患者血液進行次世代定序（NGS，Next Generation Sequencing），發現克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）感染陽性，但細菌培養仍沒發現。由於此時患者的免疫力非常差，發炎指數持續上升，醫師趕緊給予抗生素以及相對應的適當症狀治療，病況才開始好轉。敗血症在任何年紀都可能發生，除了加護病房重病者與手術患者等高危險群，像歐先生因本身疾病引發的嚴重感染也時有所聞。

因此，台灣精準醫療品質策進會延伸臨床收案，針對重症患者提供30例免費的「流感季節重症肺炎致病菌鑑別檢測」。民眾可洽詢台灣精準醫療品質策進會(0975-611008)，依其狀況由台大、高雄長庚、新光、雙和、大林慈濟等五位臨床試驗主持人收案採收檢體，將進行次世代定序，提供相對應的症狀治療。

根據台北市衛生局今年所公佈的107年台北市十大死因中，敗血症排名第九位，女性排名則攀升至第八位，而各國研究也指出敗血症的死亡率高達33%。在台灣，每年約有近五萬人罹患敗血症，如何提升存活率與避免器官衰竭，是醫界不斷努力的目標。

麗寶生醫利用次世代定序 提升敗血症檢驗準確度/ 麗寶生醫提供
麗寶生醫利用次世代定序 提升敗血症檢驗準確度/ 麗寶生醫提供
分享

流感病毒肺炎
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

元富證選股App再獲獎

2019-10-07 14:41

殖利率6.4% 元大高股息ETF爆買盤

2019-10-07 14:41

國泰金「寵愛自己」 號召女力動起來

2019-10-07 14:39

瞄準出國換匯夯 一銀年底力拚廣設40台外幣ATM

2019-10-07 13:07

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

降低純網銀流動風險 金管會將建置即時監理系統

2019-10-07 13:03

要求銀行降價 中小企業喊冤：資金借貸仍要付高利息、手續費

2019-10-07 10:28

美國REITs利多匯集迎長多 貿易戰下最佳避風港

2019-10-07 08:45

上市櫃IPO家數衰退 金管會、央行不同調

2019-10-07 01:08

10年期公債標售 利率看升

2019-10-06 23:32

養券不好賺…銀行愛短打

2019-10-06 23:31

導入紐約分行最高規格標準 兆豐洗錢防制全面升級

2019-10-06 23:30

基金交易新模式 進沙盒

2019-10-06 23:30

銀行投資基金、創投 大鬆綁

2019-10-06 23:28

程明乾專訪／富邦證迎錢潮 發展大投行

2019-10-06 23:25

銀行投資基金、創投採最有利方法 須取得明細

2019-10-06 23:25

程明乾專訪／推廣綠色債券 促永續發展

2019-10-06 23:24

程明乾專訪／他，帶人帶心 使命必達

2019-10-06 23:23

200餘商圈加入行列…行動支付消費 回饋20%

2019-10-06 23:16

櫃買大專營 培育證券種子

2019-10-06 23:14

櫃買辦上櫃興櫃說明會 落實法遵、資訊透明

2019-10-06 23:14

櫃買講座連發 掌握市場新脈動

2019-10-06 23:08

櫃買向下扎根 金融教育回響熱

2019-10-06 23:07

吳榮義辭富邦獨董 北市：基於董董分離原則

2019-10-06 16:04

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

鴻海超視堺量產跳票 供應商提六訴求

2019-10-06 23:21

長照三類型 明年可享扣除額

2019-10-06 22:47

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

台塑王文淵悲觀定調明年景氣：還有更壞

2019-10-07 13:17

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

蘋果夜幕綠新機 大缺貨

2019-10-07 00:42

1.6兆大餅很難搶…促參案解約逾1成

2019-10-07 00:44

銀行投資基金、創投 大鬆綁

2019-10-06 23:28

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10

5G專網爭議 電信業提解方

2019-10-07 00:32

超視堺不確定性高…協力廠頭痛

2019-10-06 23:18

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

2019-10-07 10:03

iPhone11銷售轉佳 法人：供應鏈喜憂參半

2019-10-07 08:46

5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

2019-10-07 10:51

和大搶搭電動車商機 業績催速

2019-10-06 23:17

上市櫃IPO家數衰退 金管會、央行不同調

2019-10-07 01:08

7-ELEVEN首賣Gogoro獨家新色車款 44,980元起

2019-10-07 11:45

財政部：今年出口負成長已成定局

2019-10-07 16:41

丟了德儀 通路商 大聯大、文曄有點慌

2019-10-07 14:41

名家觀點／市場美元荒 QE不遠嗎？

2019-10-07 00:54

美麗商機強強滾 靠她們撐盤

2019-10-06 23:21

台灣叩關CPTPP 紐西蘭願支持

2019-10-07 00:59

剩餘財產差額分配 延遲給付追稅加息

2019-10-06 22:46

德儀全球代理權大調整 未來營運策略效益仍待觀察

2019-10-07 13:44

200餘商圈加入行列…行動支付消費 回饋20%

2019-10-06 23:16

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

導入紐約分行最高規格標準 兆豐洗錢防制全面升級

2019-10-06 23:30

養券不好賺…銀行愛短打

2019-10-06 23:31

財經觀點／歐債危機到貿易戰 撕裂的十年

2019-10-07 00:54

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

超視堺廣州近百億欠款糾紛 日本公司回應了

2019-10-07 18:37

基金交易新模式 進沙盒

2019-10-06 23:30

要求銀行降價 中小企業喊冤：資金借貸仍要付高利息、手續費

2019-10-07 10:28

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

5G首波頻譜競標 12月啟動

2019-10-07 00:31

2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

2019-10-07 14:30

玉山金前三季獲利 創歷年同期新高

2019-10-07 17:13

殖利率6.4% 元大高股息ETF爆買盤

2019-10-07 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top