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中信金9月賺26.19億 較去年同期大增103.8%

2019-10-07 19:32經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

中信金控7日傍晚公布今年9月的獲利自結數，銀行與人壽子公司雙雙均較去年同期獲利成長帶動下，中信金9月稅後純益26.19億元，較去年同期大增103.8%。

以累計數來看，中信金今年前九月稅後純益381.74億元、年增22.2%，累計每股稅後純益（EPS）為1.92元。

中信金核心子公司中國信託銀行9月稅後純益28.7億元、年增42.4%，中信金資深副總邱雅玲表示，中信銀每月存款與放款餘額持續增加；手續費收入部分，財富管理、信用卡、彩券、聯貸也都穩健成長。

中信銀9月獲利年增逾四成，也有基期因素。邱雅玲表示，中信金去年9月股價大漲，中信銀認列的員工認股權費用增加，以致去年9月，銀行子公司的獲利基期較低。

中信銀今年前九月稅後純益252.12億元、年增10.5%，邱雅玲表示，主因中信銀放款量大，台外幣合計存放利差比去年同期擴大，淨利息收入增加。

人壽子公司方面，台灣人壽9月稅後純益4.64億元，較8月的28.93億元減少，但較去年9月稅後淨損2.6億元要好。

邱雅玲表示，台壽9月稅後純益少於8月，主因股息入帳高峰已過，及新台幣對美元升值，台壽9月國內外現金股利收入僅3億至4億元，匯兌成本則是10幾億元。

台壽預估今年全年現金股利收入92億元，前九月已認列大約90億元。

台壽今年前九月稅後純益139.03億元、年增38.9%，獲利動能強勁。邱雅玲表示，主因台壽資產持續成長，及經常性收益增加。

經常性收益包括股息、債息、租金收入等等，台壽今年前九月經常性收益較去年同期成長15至20%。

銀行、壽險雙引擎發威，中信金9月獲利倍增。(本報系資料庫)
銀行、壽險雙引擎發威，中信金9月獲利倍增。(本報系資料庫)
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