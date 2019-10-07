跟這家銀行借錢 一小時就撥款

2019-10-07 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /台北報導



台新銀行消費金融處副總經理魏行政7日表示，因應金融服務數位化趨勢，台新銀行領先同業，透過AI預測模型及大數據分析，從線上申貸到審核撥款最快只要一小時。

台新銀行在信用貸款導入全自動化一站式流程服務，特別針對台新銀的薪資轉帳客戶，核給客製化的額度及利率，提供獨享的優惠專案。

從線上申貸到審核撥款最快只要一小時，除申辦等候時間大幅縮短，也可自由選擇撥款日期。

魏行政指出，台新銀行全新推出一站式無斷點的信用貸款服務，不僅為客戶創造更便捷的金融體驗，相信也是業界的一大創舉。

台新銀行針對薪資轉帳客戶提供優惠信用貸款專案，最低利率2.5%起，即日起至本(10)月31日止，透過一站式薪轉線上平台申辦信用貸款並成功撥款者，可享1,000元超低手續費優惠，還可再參加最新iPhone 11 Pro抽獎活動。

薪資轉帳向來是各家國銀積極爭取的業務之一，除了增加活期性存款外，尚可藉薪資轉帳延伸如理財投資、信用卡、房屋貸款、信用貸款等業務機會。

為了增加黏著度，部份國銀為薪資轉帳客戶提供ATM跨行提款免手續費的優惠，也會適時推出存、放款優惠專案。