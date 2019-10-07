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玉山金前三季獲利 創歷年同期新高

2019-10-07 17:13經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

玉山金控今（7）日公布9月自結純益，單月稅後純益18億元，累計前9月稅後純益157.8億元，較去年同期成長18.2%，EPS為1.36元，均創下歷年同期新高。

玉山金指出，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長並保持優良資產品質。

玉山金9月主要獲利來自子公司玉山銀，單月稅後純益17.67億元，累計前三季稅後純益155.3億元，累計EPS1.72元，成為貢獻母金控主要獲利動能。

玉山金控EPS金融科技
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