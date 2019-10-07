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天期短還要更「短」 0-1年債券ETF投信連五發

2019-10-07 15:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美國長債殖利率直落，投信圈在搶募1-3年期的短債ETF，近來掀起更短天期、存續期不滿1年的極短天期債券，預計市場上將有五檔商品。法人指出，此類「類貨幣基金」的極短債ETF除了孳息功能，也高度連動匯率，可視為參與升值的替代工具。

目前亞洲發展極短債ETF最成功的代表是韓國市場，當地習慣將股市交易的閒置資金轉換到ETF，帶動極短債ETF躍居韓國債券ETF規模的支柱。台灣則在短債ETF熱烈募集下，極短天期的商品也漸受關注。

過去最早是國泰投信先發「國泰RMB短期報酬」，聚焦1年期以下的人民幣計價收益資產，規模最大曾達123億元、發展頗為成功，之後富邦投信也發行人民幣為訴求的「富邦中政債0-1」，再到近期群益、中國信託投信瞄準極短天期的美元債，第一金投信亦取得「ICE美國 0-1年期公債指數」資格認可。

基金經理人表示，0-1年的極短天期債券具備兩大特色，首先是與1-3年期的短天期債券相同，皆有優於活儲的孳息功能，其次，因債券的存續時間極短，績效幾乎連動計價匯率，如人民幣的極短債ETF，走勢與人民幣相仿。

當中，因貨幣基金正具備養大閒錢和反映匯率特性，業界又稱呼極短債ETF為「類貨幣基金」ETF；在孳息功能上，以剛結束募集的群益0-1年美債和中信美國公債0-1為例，兩支指數殖利率皆有2%，不僅高於國內活儲、也優於美國30年期公債殖利率的1.8%，可作為停泊閒錢之用。

績效表現上，可借鏡有紀錄的國泰RMB短期報酬和富邦中政債0-1，統計此波人民幣兌美元自8月來到上周五（4日），波段走貶3.6%，國泰RBM短期報酬績效為負3.58%，富邦中政債0-1跌3.4%，都相當貼近；未來群益和中信0-1年美債產品掛牌，預期連動新台幣兌美元行情。

另與市場上，也有參與美元表現的美元指數ETF比較，後者主要透過期貨指數追蹤「美元指數」（由六種貨幣組成），與新台幣兌美元的相關係數在0.8-0.95，極短天期美債ETF則近乎100%連動新台幣兌美元，並以做多（參與升值）為主，期信ETF另有槓桿／反向型ETF可操作。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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