瞄準出國換匯夯 一銀年底力拚廣設40台外幣ATM

2019-10-07 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



出國旅遊前，最重要的準備工作，就是到銀行換外幣，第一銀行看準出國換匯商機，趕在迎接今年雙十國慶連假之前，廣設外幣ATM，設置數量從五台一口氣倍增至16台，預計年底前再擴增至40台。

第一銀行指出，民眾換匯可以透過網路銀行或手機下載第e行動、iLEO App，直接於線上申購所需的外幣，選好面額配置，並指定就近的第一銀行分行觀光結匯櫃台領取，領取前只要出示身分證明文件即可，手續相當簡便。

不過，對於忙碌的上班族而言，可能無法趕在銀行營業時間內辦理換鈔，此時24小時不打烊的外幣ATM就可以善加利用，第一銀行的外幣ATM提供美金、日圓為主，有些分行則另外提供港幣及人民幣現鈔，面額則是最方便攜帶的美金100元、日圓1萬元、港幣1,000元及人民幣100元，客戶不論是持有第一銀行或是其他金融機構的金融卡，都可以在第一銀行外幣ATM提領外幣現鈔，並通通享有優惠匯率。