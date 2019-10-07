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瞄準出國換匯夯 一銀年底力拚廣設40台外幣ATM

2019-10-07 13:07經濟日報 記者林子桓╱即時報導

出國旅遊前，最重要的準備工作，就是到銀行換外幣，第一銀行看準出國換匯商機，趕在迎接今年雙十國慶連假之前，廣設外幣ATM，設置數量從五台一口氣倍增至16台，預計年底前再擴增至40台。

第一銀行指出，民眾換匯可以透過網路銀行或手機下載第e行動、iLEO App，直接於線上申購所需的外幣，選好面額配置，並指定就近的第一銀行分行觀光結匯櫃台領取，領取前只要出示身分證明文件即可，手續相當簡便。

不過，對於忙碌的上班族而言，可能無法趕在銀行營業時間內辦理換鈔，此時24小時不打烊的外幣ATM就可以善加利用，第一銀行的外幣ATM提供美金、日圓為主，有些分行則另外提供港幣及人民幣現鈔，面額則是最方便攜帶的美金100元、日圓1萬元、港幣1,000元及人民幣100元，客戶不論是持有第一銀行或是其他金融機構的金融卡，都可以在第一銀行外幣ATM提領外幣現鈔，並通通享有優惠匯率。

除此之外，第一銀行自2日至9日止，推出「美日鈔級省 出國換匯找第e」限時外幣現鈔優惠促銷活動。凡第一銀行客戶，於活動期間透過「網路銀行線上購買」美元及日幣現鈔，即可享有匯率優惠，分別可享現金賣出價美元減碼5分、日幣減碼0.1分超優匯率，購買日幣現鈔30萬元，馬上省新臺幣300元，讓您超有感。

看準出國換匯夯，第一銀行廣設外幣ATM。第一銀行／提供
看準出國換匯夯，第一銀行廣設外幣ATM。第一銀行／提供
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第一銀行ATM日幣
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