女性經濟自主更懂寵愛自己 金控舉辦專屬她的活動

2019-10-07 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



女孩們愛自己動起來，11月3日台北國泰金融中心廣場將舉辦大型女生專屬運動活動，上、下午各限量五百人次，報名送Reebok聯名T恤、Reebok毛巾、瑜珈墊或小清新網美包等，快揪閨密們上報名網站搶票。

統計顯示，國內女性開銷之中，以旅遊、理財、休閒、進修、美食與家人等項目為最多，女性消費的最大期待便是「寵愛自己」。

中華民國文化休閒運動協會、Reebok及國泰金控在11月3日打造「寵愛自己，從妳開始」女力活動，活動報名從即日起至10月14日中午12:00截止，課程包含運動、旅遊、自主規劃人生、實踐理想生活等主題，讓女性透過正確觀念「寵愛自己」，實踐理想生活，活得健康又美麗。

國泰金控秉持作為女性最強後盾的原則，希望能全方位愛護女性，室內講座邀請金控投資長程淑芬，分享女性面對不同的人生階段，如何更自主規劃，找到家庭與工作間的平衡，更有本錢經濟獨立好完成寵愛自己的目標。

「寵愛自己，從妳開始」活動邀請成年女性，只要對課程有興趣者皆可參加，活動分為上下午兩梯次，每梯次限額500人，每梯次課程相同可自由選擇，參加全天課程再享折扣，多元的課程讓女孩收穫滿滿，寵愛自己從你開始。 報名網站