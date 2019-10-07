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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

新台幣開盤 貶值0.7分

2019-10-07 09:22經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.980元兌1美元，貶值0.7分開出。

新台幣上周六因彈性補班補課獨家開市，並以30.973元兌1美元，平盤作收；周一上午小貶開出之後，隨即止貶轉升。

新台幣
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