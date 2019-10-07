新台幣開盤 貶值0.7分

2019-10-07 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天早盤以30.980元兌1美元，貶值0.7分開出。

新台幣上周六因彈性補班補課獨家開市，並以30.973元兌1美元，平盤作收；周一上午小貶開出之後，隨即止貶轉升。