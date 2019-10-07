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上市櫃IPO家數衰退 金管會、央行不同調

2019-10-07 01:08聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

今年前7月上市櫃公司IPO掉到17家；圖為上月掛牌的駐龍精密。圖／聯合報系資料照...
今年前7月上市櫃公司IPO掉到17家；圖為上月掛牌的駐龍精密。圖／聯合報系資料照片
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我國上市櫃公司ＩＰＯ（首次公開發行）家數七年來衰退逾六成，引起立法院關注，今年前七月上市櫃公司ＩＰＯ家數更只有十七家，離金管會今年訂下的五十八家目標還很遠。金管會表示是台幣升值造成，中央銀行總裁楊金龍則說，「初步看不出兩者關聯」。

金管會統計，上市櫃公司ＩＰＯ家數，二○一一年有九十五家，之後逐年減少，二○一三、二○一五年維持在七十五家以上，到二○一七年跌到最低點的五十五家，去年則小幅成長為五十七家。

金管會今年初訂下今年上市櫃ＩＰＯ家數五十八家的目標，但今年前七月上市櫃公司ＩＰＯ只有十七家，且比去年同期的卅五家減幅超過五成。其中以上櫃減少最多，去年前七月上櫃有十八家，今年只有七家。

登記興櫃公司的數量也逐年下降，證期局統計，二○一一年還有八十五家，之後逐年減少，近兩年僅維持在五十四家。今年前七月登記興櫃家數僅有十六家，比起去年同期的廿一家減幅逾兩成。

立法院在針對明年金管會的預算報告中就明確指出，申請上市櫃及登錄興櫃公司家數逐漸減少，顯示我國資本市場對企業吸引力出現警訊，敦促金管會應研議改善並且積極招商，持續增加優質企業掛牌，提升競爭力。金管會表示，近年上市櫃申請家數減少主因是台幣匯率升值，產生匯兌損失而影響公司獲利，公司獲利是上市櫃申請審核標準之一。

楊金龍日前出席立法院財委會則指出，ＩＰＯ家數跟匯率關聯性初步看起來沒有關係，「我也覺得奇怪，會再跟金管會來討教之間的關聯。」

金管會強調，資本市場面臨全球競爭，我國知名企業申請到其他交易所掛牌時，都會引起投資人對我國交易所競爭力的疑慮，會積極研議提升吸引力，增加優質企業掛牌。

資本市場競爭力台幣匯率楊金龍
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