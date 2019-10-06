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瞄準機器人理財、ETF商機 阿爾發將在年底上線

2019-10-06 16:40經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

阿爾發創辦人暨董事長陳志彥。 圖擷自阿爾發機器人理財臉書粉專
阿爾發創辦人暨董事長陳志彥。 圖擷自阿爾發機器人理財臉書粉專
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看準機器人理財商機，阿爾發金融科技公司獨家開發智慧投資模組，結合數千支低費用ETF，以專業背景成為國發基金首家注資的Fintech公司。阿爾發創辦人陳志彥表示，他們的服務即將於年底上線，希望提供國人簡單理財就能累積財富的投資新體驗。

阿爾發的投資服務，有別於市面上的機器人理財顧問，訴求五大關鍵特色，包括一是消費者服務導向（B2C），二是投資目標導向，三是聚焦長期投資，四是低費用，五是運用大數據提供資產組合；未來投資人將多了一個管道打造個人化的投資模式。

陳志彥在兩年前創辦阿爾發，過去他曾任花旗、台新等外商和本土銀行高階管理職，因為長期投身財富管理，對於台灣投資人缺乏好的理財方法，感觸良多，促成他創辦以機器人理財為訴求的阿爾發。

陳志彥指出，台灣投資人在投資上常見兩種迷思，一是相信單一商品可滿足需求，因此承受集中投資風險，二是有信心遵守紀律，卻輕忽市場的挑戰導致理財目標未能實踐，背後往往和知識經驗的不足或金融專業不易理解有關。

他多年專研的心得是，投資可以難、也可以簡單，若要投資的路長久，簡單的方法最好，而基本又有效的理財方法，就是資產配置，加上定期平衡資產比例（再平衡），學理和實證上都印證這種方法可穩定累積資產。

近幾年機器人理財興起，金融服務更易於普及。阿爾發找來一群年齡20多歲的年輕人，有的是程式高手，專門開發投資模組，有的是金融人才，負責提供專業意見，讓陳志彥的理想化為真實。

就產品面而言，國內機器人理財顧問，普遍結合市場上既有的數千檔境內外共同基金，產出基金投資組合，不過阿爾發著眼費用對於績效的影響，僅納入全球機器人理財顧問最常採用，兼具低管理費和高透明度的先鋒（Vanguard）ETF為元件。

阿爾發總經理陳敏宏補充，預計年底上線的投資服務，會以投資目標為導向，也就是先請投資人進行屬性評估（KYC），設定明確目標，進一步以該目標產出最佳化投資組合。

阿爾發初步開發了13種組合，可概分為積極、穩健和保守型，最積極是九成的股票搭配一成債券，投資人也能因應需求調整。

在過去十年，該13種投資組合回測的平均年化報酬率在6.5-9.8%，即使納入2008年金融海嘯，各組的報酬率僅減少1.5個百分點。

投資服務部分，則在自動化建議外，因陳敏宏過去長期任職金融研訓院，培育過2,000多名CFP，阿爾發也善用此優勢開發其他機器人理財顧問缺乏的專業支援團隊。

收費模式上，主要效法國際機器人理財模式，阿爾發僅收取資產管理費；陳志彥表示，初期的構想是一年收取1%管理費，連交易成本都由公司吸收，希望藉此吸引有興趣的長期投資人；至於最低投資門檻，預期設定在1萬美元（約新台幣30萬元）。

陳志彥強調，現在阿爾發萬事俱備，只欠東風，預期最近可拿到金融牌照，提供完整的投資服務，屆時他們也會是國內第一家獲得國發基金注資、並有牌照的Fintech公司。阿爾發並計畫明年啟動A輪募資，進一步精進服務成果。

機器人國發基金金融海嘯
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