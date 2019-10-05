指引台商返鄉路 新光銀行辦專法說明會

2019-10-05 22:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



在當前美中貿易戰火升溫、共同申報準則(CRS)及開曼群島(Cayman)、英屬維京群島(BVI)分別立法通過經濟實質法(The international tax co-operation economic substance law)等諸多全球反避稅的金融環境下，個人與營利事業海外資金回台規劃已是箭在弦上的課題。

為配合政府政策吸引境外資金回台投資，挹注我國產業及金融市場，並協助台商妥善配置及運用其境外資金，新光銀行集結企業金融部、財富管理部、信託部及國外部，整合所有資源提供最佳配套方案，期以專業團隊提供一條龍的服務，讓新光銀行成為客戶安全又可靠的資金停泊港。

在新光金控子公司整合服務的部分，將由新光銀行提供企業金融及財富管理服務，新光人壽提供多元化的保險商品，新光投信及元富投顧提供全權委託商品，元富證券則是提供財務顧問服務及創投業務服務。

為協助客戶深入瞭解《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，新光銀行在台北、新竹、台中、台南、高雄舉辦數場境外資金匯回專法說明會，邀請資誠會計師事務所與安侯建業會計師事務所說明境外資金匯回的稅務細節，以及由新光金控旗下子公司說明所提供之服務與規畫。

新光銀行副總經理吳碧芬表示，在財富管理方面，新光銀行為了提升對客戶服務的競爭力，將建立兩大平台，第一個平台是以資產配置模組、行動理專、行動投保為重點的行動力平台。

第二個平台為以核心運算、投組交易、智能介面為主的智能理財平台。