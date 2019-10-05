親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新！金鐘54揭獎 「與惡」鍍金氣勢旺連奪男女配

金鐘54／出道30年！賈靜雯「與惡」崩潰狂飆終登后座

指引台商返鄉路 新光銀行辦專法說明會

2019-10-05 22:42經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

在當前美中貿易戰火升溫、共同申報準則(CRS)及開曼群島(Cayman)、英屬維京群島(BVI)分別立法通過經濟實質法(The international tax co-operation economic substance law)等諸多全球反避稅的金融環境下，個人與營利事業海外資金回台規劃已是箭在弦上的課題。

為配合政府政策吸引境外資金回台投資，挹注我國產業及金融市場，並協助台商妥善配置及運用其境外資金，新光銀行集結企業金融部、財富管理部、信託部及國外部，整合所有資源提供最佳配套方案，期以專業團隊提供一條龍的服務，讓新光銀行成為客戶安全又可靠的資金停泊港。

新光金控子公司整合服務的部分，將由新光銀行提供企業金融及財富管理服務，新光人壽提供多元化的保險商品，新光投信及元富投顧提供全權委託商品，元富證券則是提供財務顧問服務及創投業務服務。

為協助客戶深入瞭解《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，新光銀行在台北、新竹、台中、台南、高雄舉辦數場境外資金匯回專法說明會，邀請資誠會計師事務所與安侯建業會計師事務所說明境外資金匯回的稅務細節，以及由新光金控旗下子公司說明所提供之服務與規畫。

新光銀行副總經理吳碧芬表示，在財富管理方面，新光銀行為了提升對客戶服務的競爭力，將建立兩大平台，第一個平台是以資產配置模組、行動理專、行動投保為重點的行動力平台。

第二個平台為以核心運算、投組交易、智能介面為主的智能理財平台。

新光銀行亦正在打造專家團隊，積極地凝聚共識及擴大人才庫，如此一來，透過軟、硬體的精進，新光銀行將成為市場上含金量最高的財富管理品牌，為客戶提供最專業的全方位服務。

元富證券副總張清發(左起)、新光投信總經理陳文雄、元富證券總經理李明輝、新光金控...
元富證券副總張清發(左起)、新光投信總經理陳文雄、元富證券總經理李明輝、新光金控總經理黃敏義、資誠會計師事務所會計師陳麗媛、新光銀行總經理謝長融、新光銀行業務副總簡榮善，在境外資金匯回專法說明會合影。新光銀行/提供
分享

外資財富管理新光金控
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

明台產攜手北市府 認養毛孩送寵物險

2019-10-05 02:59

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

業者搶客…策略M型化

2019-10-04 23:31

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

32檔ETF將除息 元大高股息6.4%配息率稱冠

2019-10-05 15:11

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

準備退休金要趁早 專家對不同年齡層提建議

2019-10-05 15:18

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

鴻海9月營收5,877.9億、月增47% 創歷史同期高

2019-10-05 18:13

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

2019-10-05 13:04

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

防洗錢引民怨 金管會：續督導銀行兼顧客戶權益

2019-10-05 15:17

郭台銘：三峽、土城將成新北科技重鎮

2019-10-05 15:53

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

NCC擬引進仲裁化解有線電視爭議 中嘉：難度很高

2019-10-05 14:55

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46

自駕車動態即掌握 中華電今發表自動駕駛資訊整合平台

2019-10-05 17:58

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

台銀人壽微型保險 320元擁50萬保障

2019-10-05 14:18

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

有人要位置？柯文哲換掉兩位任富邦獨董的綠營金融大老

2019-10-05 20:58

財經觀點／公共工程 建議透過保險機制維修

2019-10-05 00:41

日工商會 盼檢討用電大戶條款

2019-10-05 00:48

產業脈動／東京奧運 5G最具規模舞台

2019-10-05 14:20

宏泰人壽提醒 落後地區旅遊記得加保海外突發險

2019-10-05 10:43

中華電攜緯創 打造自駕資訊整合平台

2019-10-05 15:58

遠傳攜手北市 打造5G試驗場域

2019-10-05 01:44

17項重要民生物資CPI、WPI 同創42個月最大跌幅

2019-10-05 16:51

台灣Pay累計交易金額478億元 目標2020年破千億

2019-10-05 05:40

明台產攜手北市府 認養毛孩送寵物險

2019-10-05 02:59

Q3商業不動產投資信心指數 辦公室產品信心最高

2019-10-05 01:54

茂林8月每股盈餘0.46元 年減11.54%

2019-10-05 15:06

緯創攻智慧交通 首度展出自動駕駛運行暨資訊整合平臺

2019-10-05 18:49

遠雄人壽公益喘息服務 成效斐然

2019-10-05 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top