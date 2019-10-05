18億元買樓 台灣人壽成禾馨婦產科民權店房東

2019-10-05 22:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控子公司台灣人壽投資不動產有所斬獲，以約新台幣18億元，從雍和建設大股東楊姓兄弟手上，買下台北市民權東路六段的大樓，成為知名婦產科診所禾馨民權店的房東，為壽險業今年購置不動產單一案件最大金額。

壽險業人士指出，此案年化租金收益率逾2.5%，禾馨還有十年租約，有利台灣人壽分散投資，開創長期穩定的報酬率。

國內壽險業海外投資瀕臨上限，投資國內不動產成了分散投資、去化新台幣資金的管道，台灣人壽除了持續尋找好的不動產標的，另外也將積極從事放款業務。

台壽本次購入的不動產，地上六層，地下二層，一樓有登記夾層，土地面積約817.82坪，建物面積約3,857.40坪，平均每地坪220萬元、每建坪46.7萬元。壽險界不動產專家與房仲人士都說，交易價格在合理區間。

該棟大樓目前有禾馨婦產科、三商美福、大晴天親子餐廳等承租戶，禾馨持有的面積占約九成，因為還有長達十年的租約，對台壽而言，算是不錯的標的。

壽險業海外投資瀕臨上限，投資不動產動作頻頻，今年以來，每案交易金額雖然不高，但件數不少。以國泰人壽為例，就在桃園市桃園區三民段、台北市民生東路三段，購置不動產，單一交易金額介於3.2億至9.8億元不等。