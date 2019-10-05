有人要位置？柯文哲換掉兩位任富邦獨董的綠營金融大老

2019-10-05 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台北市政府推薦的兩名綠營金融大老，總統府資政吳榮義、外交部長吳釗燮的叔叔吳繁治，本月4日與5日，相繼辭任富邦證券、台北富邦銀行的獨立董事，引發金融圈與政壇關注。

台北市長柯文哲會不會派人接替？台北市副秘書長陳志銘5日表示，要看有沒有人推薦，柯市長覺不覺得OK.，覺得OK.，還須經過內部遴選程序。他強調這是市長的人事權，不會主動過問。

吳繁治、吳榮義的任期都是2017年6月16日到2020年6月15日，為何提前請辭？吳榮義5日晚間受訪時說，陳志銘與柯文哲的左右手、現任北市府顧問蔡壁如，昨（4）日到他的辦公室，要他即日辭職，「理由說我是董事長，有人有意見」，市政府說要另外派人。

吳榮義表示，他出任富邦證券獨立董事是柯文哲2017年時親自邀請的，他雖在2017年8月18日出任國家級投資公司、台杉投資管理顧問董事長，但兩年多來，「我有替市政府盡力做好獨董的工作」。

吳繁治稍後回電時也說，他和吳榮義一樣，都是接到北市府通知，說另有安排。他一口就答應了，有需要就配合，其餘不願多談。

媒體詢問，是否選舉到了，有人需要位置？還是說，這是白綠在對決？吳榮義說，他不是柯文哲肚子裡的回蟲，如果有人問到答案了，再告訴他。

陳志銘則表示，吳榮義辭任，是基於「董董分離」的原則，不希望市府推薦的獨立董事，本身又是其他公司的董事長，免得外界觀感不佳。

至於吳繁治，陳志銘說，吳繁治除了是北市府推薦的台北富邦銀行獨立董事，另外也擔任富邦金控獨立董事。吳繁治去年曾經向北市府反映，北富銀每個禮拜都在開會，工作量太多，不希望這樣。

陳志銘說，吳繁治只有反映過那麼一次，而且也沒有在其他公司擔任董事長，市府保留他的富邦金獨董職務。

為何不撐到明年6月，富邦金改選董事時再換人？陳志銘說，市府內部有討論過，最後決定一併處理。