親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金鐘得獎名單不斷更新！ 「你的孩子」摘第5金

金鐘54／張小燕領獎拋震撼彈 「跟你們好好說再見」

有人要位置？柯文哲換掉兩位任富邦獨董的綠營金融大老

2019-10-05 20:58經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台北市政府推薦的兩名綠營金融大老，總統府資政吳榮義、外交部長吳釗燮的叔叔吳繁治，本月4日與5日，相繼辭任富邦證券、台北富邦銀行的獨立董事，引發金融圈與政壇關注。

台北市長柯文哲會不會派人接替？台北市副秘書長陳志銘5日表示，要看有沒有人推薦，柯市長覺不覺得OK.，覺得OK.，還須經過內部遴選程序。他強調這是市長的人事權，不會主動過問。

吳繁治、吳榮義的任期都是2017年6月16日到2020年6月15日，為何提前請辭？吳榮義5日晚間受訪時說，陳志銘與柯文哲的左右手、現任北市府顧問蔡壁如，昨（4）日到他的辦公室，要他即日辭職，「理由說我是董事長，有人有意見」，市政府說要另外派人。

吳榮義表示，他出任富邦證券獨立董事是柯文哲2017年時親自邀請的，他雖在2017年8月18日出任國家級投資公司、台杉投資管理顧問董事長，但兩年多來，「我有替市政府盡力做好獨董的工作」。

吳繁治稍後回電時也說，他和吳榮義一樣，都是接到北市府通知，說另有安排。他一口就答應了，有需要就配合，其餘不願多談。

媒體詢問，是否選舉到了，有人需要位置？還是說，這是白綠在對決？吳榮義說，他不是柯文哲肚子裡的回蟲，如果有人問到答案了，再告訴他。

陳志銘則表示，吳榮義辭任，是基於「董董分離」的原則，不希望市府推薦的獨立董事，本身又是其他公司的董事長，免得外界觀感不佳。

至於吳繁治，陳志銘說，吳繁治除了是北市府推薦的台北富邦銀行獨立董事，另外也擔任富邦金控獨立董事。吳繁治去年曾經向北市府反映，北富銀每個禮拜都在開會，工作量太多，不希望這樣。

陳志銘說，吳繁治只有反映過那麼一次，而且也沒有在其他公司擔任董事長，市府保留他的富邦金獨董職務。

為何不撐到明年6月，富邦金改選董事時再換人？陳志銘說，市府內部有討論過，最後決定一併處理。

富邦金控柯文哲台北富邦銀行
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

明台產攜手北市府 認養毛孩送寵物險

2019-10-05 02:59

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

業者搶客…策略M型化

2019-10-04 23:31

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

新iPhone追單10% 蘋概大進補

2019-10-04 23:30

台積產能塞爆 喊早點下單

2019-10-04 23:37

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

32檔ETF將除息 元大高股息6.4%配息率稱冠

2019-10-05 15:11

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

準備退休金要趁早 專家對不同年齡層提建議

2019-10-05 15:18

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

鴻海9月營收5,877.9億、月增47% 創歷史同期高

2019-10-05 18:13

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

2019-10-05 13:04

影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18

用電大戶條款 最快下月上路

2019-10-04 23:14

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

防洗錢引民怨 金管會：續督導銀行兼顧客戶權益

2019-10-05 15:17

種綠電 石化、鋼鐵廠早做了

2019-10-04 23:14

郭台銘：三峽、土城將成新北科技重鎮

2019-10-05 15:53

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46

NCC擬引進仲裁化解有線電視爭議 中嘉：難度很高

2019-10-05 14:55

張忠謀 分享學習經營之路

2019-10-04 23:30

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

自駕車動態即掌握 中華電今發表自動駕駛資訊整合平台

2019-10-05 17:58

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

台銀人壽微型保險 320元擁50萬保障

2019-10-05 14:18

違反空氣汙染防制法 宏全：將提法律救濟

2019-10-04 23:14

財經觀點／公共工程 建議透過保險機制維修

2019-10-05 00:41

日工商會 盼檢討用電大戶條款

2019-10-05 00:48

宏泰人壽提醒 落後地區旅遊記得加保海外突發險

2019-10-05 10:43

台北旅展 陸方缺席

2019-10-04 23:14

產業脈動／東京奧運 5G最具規模舞台

2019-10-05 14:20

遠傳攜手北市 打造5G試驗場域

2019-10-05 01:44

日商白皮書提六大建議：台灣應解決供電疑慮

2019-10-04 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top