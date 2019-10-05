上海商銀首推 台灣Pay x MyCard遊戲平台

2019-10-05 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



百年老店的上海商銀（5876）積極推廣台灣Pay在各種支付場域的應用，繼今年將台灣Pay導入知名咖啡連鎖業者怡客咖啡、前瞻計畫新北市三重商工地下停車場繳費系統、以及北台灣許多知名夜市和美食廣場後，近期更將與遊戲平台的龍頭業者智冠科技合作，將台灣Pay導入年輕世代最愛的數位遊戲，讓遊戲玩家可及時以台灣Pay掃碼付款購買MyCard點數，減少遊戲中斷的痛點。

智冠科技深耕遊戲市場36年，持續為玩家帶來豐富的產品選擇及多元支付的渠道，旗下MyCard遊戲平台更成為首波結合台灣Pay支付方式的數位遊戲平台，並將於光輝的十月份舉辦好康活動。喜愛數位遊戲的朋友們，只要在今年10月1日到10月31日活動期間，使用台灣Pay在MyCard遊戲平台購買點數完成付款，單筆消費滿100元即可享有10%現金回饋，每一金融卡或帳號最高回饋100元（採事後回饋）。

上海商銀近年來積極投入金融科技創新領域，不斷有新的斬獲，日前除了在金融區塊鏈函證服務上贏得亮眼的成績，總市占率在7家業務代理銀行中奪冠外，在財金公司開放API平台第一階段「公開資料查詢」服務上也搶進第一波上線銀行名單之列。而在台灣Pay支付服務應用上，則從實體店家擴延伸到線上業者，涵蓋日常生活中食、衣、住、行、育、樂的各種支付應用。此次上海商銀藉由異業聯盟合作，期望將台灣Pay帶入年輕世代的生活中，為我們的本土行動支付品牌台灣Pay培養更多年輕的客群。