親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

金鐘不斷更新！ 黃鐙輝摘金奪迷你劇男配

上海商銀首推 台灣Pay x MyCard遊戲平台

2019-10-05 20:29經濟日報 記者林子桓╱即時報導

百年老店的上海商銀（5876）積極推廣台灣Pay在各種支付場域的應用，繼今年將台灣Pay導入知名咖啡連鎖業者怡客咖啡、前瞻計畫新北市三重商工地下停車場繳費系統、以及北台灣許多知名夜市和美食廣場後，近期更將與遊戲平台的龍頭業者智冠科技合作，將台灣Pay導入年輕世代最愛的數位遊戲，讓遊戲玩家可及時以台灣Pay掃碼付款購買MyCard點數，減少遊戲中斷的痛點。

智冠科技深耕遊戲市場36年，持續為玩家帶來豐富的產品選擇及多元支付的渠道，旗下MyCard遊戲平台更成為首波結合台灣Pay支付方式的數位遊戲平台，並將於光輝的十月份舉辦好康活動。喜愛數位遊戲的朋友們，只要在今年10月1日到10月31日活動期間，使用台灣Pay在MyCard遊戲平台購買點數完成付款，單筆消費滿100元即可享有10%現金回饋，每一金融卡或帳號最高回饋100元（採事後回饋）。

上海商銀近年來積極投入金融科技創新領域，不斷有新的斬獲，日前除了在金融區塊鏈函證服務上贏得亮眼的成績，總市占率在7家業務代理銀行中奪冠外，在財金公司開放API平台第一階段「公開資料查詢」服務上也搶進第一波上線銀行名單之列。而在台灣Pay支付服務應用上，則從實體店家擴延伸到線上業者，涵蓋日常生活中食、衣、住、行、育、樂的各種支付應用。此次上海商銀藉由異業聯盟合作，期望將台灣Pay帶入年輕世代的生活中，為我們的本土行動支付品牌台灣Pay培養更多年輕的客群。

上海商銀智冠咖啡
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

明台產攜手北市府 認養毛孩送寵物險

2019-10-05 02:59

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

業者搶客…策略M型化

2019-10-04 23:31

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

新iPhone追單10% 蘋概大進補

2019-10-04 23:30

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

台積產能塞爆 喊早點下單

2019-10-04 23:37

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

32檔ETF將除息 元大高股息6.4%配息率稱冠

2019-10-05 15:11

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

2019-10-05 13:04

準備退休金要趁早 專家對不同年齡層提建議

2019-10-05 15:18

用電大戶條款 最快下月上路

2019-10-04 23:14

鴻海9月營收5,877.9億、月增47% 創歷史同期高

2019-10-05 18:13

影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

種綠電 石化、鋼鐵廠早做了

2019-10-04 23:14

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

凱基銀升級理專服務 三大特色簡化客戶下單程序

2019-10-04 21:27

鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

2019-10-04 21:02

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

郭台銘：三峽、土城將成新北科技重鎮

2019-10-05 15:53

一銀半年協助5,000人圓創業夢 公股銀稱冠

2019-10-04 21:16

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

防洗錢引民怨 金管會：續督導銀行兼顧客戶權益

2019-10-05 15:17

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46

張忠謀 分享學習經營之路

2019-10-04 23:30

NCC擬引進仲裁化解有線電視爭議 中嘉：難度很高

2019-10-05 14:55

元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

下半年旺季加大廠減產 電視面板跌勢可望減緩

2019-10-04 21:23

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

P2P業者瑞保網科執行長楊瑞芬 獲亞洲金融科技領袖獎

2019-10-04 21:02

違反空氣汙染防制法 宏全：將提法律救濟

2019-10-04 23:14

自駕車動態即掌握 中華電今發表自動駕駛資訊整合平台

2019-10-05 17:58

財經觀點／公共工程 建議透過保險機制維修

2019-10-05 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top