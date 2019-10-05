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32檔ETF將除息 元大高股息6.4%配息率稱冠

2019-10-05 15:11經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

元大高股息（0056）即將除息，台灣投資人高度關注；據統計，10月計入元大高股息，共計32檔ETF都會在10月中下旬除息，除了元大高股息以6.4%的配息率稱冠，元大10年IG電能債、國泰1-5Y高收債等超過5%，也具備關注價值。

元大投信昨（4）公告元大高股息將在23日除息，換算殖利率高達6.4%，幾乎各大媒體報導都收穫可觀的點閱率；事實上，10月同時也是ETF除息高峰，在月初已有永豐兩檔ETF除息，中下旬還有32檔ETF接力除息，而且多有不錯的配息表現。

包括10月17日群益投信的REITs ETF-群益道瓊美國地產將除息0.1元，18日國泰20年美債、群益15年IG電信債、群益15年IG科技債、群益10年IG金融債、國泰投資級公司債、國泰5Y+新興債、國泰1-5Y高收債、國泰A級公司債及A級公用債等九檔，21日凱基投信的凱基新興債10+、凱基科技債10+，以及第一金投信的第一金美債20+和第一金金融債10+。

22日除息的ETF更多達13檔，包括富邦投信旗下富邦美債1-3年、7-10年、20年、富邦美國特別股、富邦臺灣優質高息、臺灣中小、全球投等債、A級公司債、中國投等債、金融投等債和台新投信的台新JPM新興債、美元銀行債；最後23日壓軸是元大投信的元大高股息、元大歐洲50、元大美債1-3、投資級公司債和10年IG電能債等五檔ETF。

從配息率來看，由於此次除息的32檔ETF近期規模多半穩定，有11檔以下周一（7日）淨值換算的潛在配息率達4%，最高正是受益人最多、高達12萬人的元大高股息有6.4%，次為首次除息而累積較多利息的元大10年IG電能債、將近6.2%，再次高收債的國泰1-5Y高收債有5.6%。

富邦全球高收債每受益權單位擬配發0.452元、配息率4.3%也不俗，還有國泰投資級公司債4.2%、富邦美國特別股4.1%、債券類的元大投資級公司債、凱基科技債10+、台新美元銀行債、國泰5Y+新興債及台新JPM新興債也達到4-4.1%。

3-4%也有11檔，包括群益15年IG電能債、10年IG金融債皆3.96%，第一金金融債10+ 3.92%、富邦全球投等債3.84%、第一金美債20+ 3.8%，富邦臺灣優質高息3.6%、富邦金融投等債3.4%、群益15年IG科技債3.4%、凱基新興債10+ 3.2%，以及國泰A級公用債和公司債各3.1%、3%。

配息率較低則有連結歐股的元大歐洲50、發行較久的美債ETF如富邦美債20年、國泰20年美債、富邦美債7-10年等，皆不及3%，而最低是同時受美債價格大漲及規模增長所影響的富邦美債1-3年與元大美債1-3，前者自8月來規模大增六倍，後者7月來激增45倍。

至於填息紀錄上，此波32檔ETF因以發行不久的債券ETF為大宗，今年漲幅可觀，股息型的元大高股息、群益道瓊美國地產等發行來也有不錯表現，另有部分是首次除息如元大電能債、歐洲50和台新銀行債等，該32檔ETF過去有除息的全數都填息。

填息最多次是元大高股息和國泰20年美債，皆九度填息。

資料來源：CMoney
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元大投信高股息
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