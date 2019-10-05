親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

新光人壽人生設計所 推廣國內食農教育

2019-10-05 14:36經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光人壽5日表示，其新型態保險體驗店，人生設計所LIFE Lab.，將於10月20日攜手新光保全旗下的新誼整合新光樂活網，舉辦活魔法教室親子手作飯糰DIY活動。

內容以友愛地球、關懷親子與樂齡銀髮族出發，結合大家最關心的食品安全、食農知識到在地特色的食材介紹，用行動推廣宜蘭在地農作並鼓勵銀髮長者開創健康樂活人生，讓大朋友、小朋友們透過手作飯糰，展現歡笑活力，度過溫暖幸福的午後時光。

在樂活魔法教室活動中，學員將們親手捏製兩款飯糰，分別是高雄一卡通票證魔法少女小帕的經紀人小P造型飯糰，與聚會時招待朋友的派對飯糰，由青出宜蘭農業合作社講師，現場教學飯糰DIY步驟，讓學員們利用簡單健康的蔬菜、肉類等在地食材，便可做出豐盛且食在安心的飯糰。

此次活動也特別邀請到弘道老人福利基金會的銀髮長者，一同互享有機蔬菜結合稻米的DIY樂趣。現場也提供《稻米》、《蓮花茶》、《蔥蛋捲》等有機農作蔬菜特惠，供大家參觀選購，不但好吃又好玩。

新光人壽長期關注小農議題，自2017年起開辦新光小農黃昏市集，與各縣市政府及農友合作，免費提供位於台北火車站，人潮眾多的新光人壽保險摩天大樓廣場給農友們銷售時令蔬果、產銷履歷農產品、有機加工製成品，並鼓勵民眾進行綠色消費，購買在地生產的季節食品。

本次共同舉辦活動的合作單位青出宜蘭農業合作社，也是由是由多位來自不同領域的農業伙伴們共同組成，除了耕種黃金梨、芋頭、洋香瓜和黑木耳等作物，也提供農產品銷售、農村體驗、食農教育等服務，提供消費者值得信賴且安心的農產品，與新光長年以來推廣國內農業發展的理念不謀而合。

人生設計所LIFE Lab.在樂齡銀髮關懷、親子環境教育與國人食安健康學習等方面也不遺餘力，此次協辦樂活魔法教室，現場除有許多好玩有趣的互動體感裝置外，也將舉行小P拍照打卡，上傳抽好禮的活動，讓每位學員都能滿載而歸。

為了讓更多人享受到全新的服務體驗，人生設計所自成立起每周定期舉辦活動，一年來已吸引上千位需要保單健診與人生規劃的客戶，利用其客觀的諮詢與專業的建議，規劃自己的夢想藍圖，過程既輕鬆且零壓力，歡迎民眾踴躍報名體驗。

現代人外食機率高，又常因忙碌忽略飲食均衡，實際來樂活魔法教室玩過後，在家只需利用簡短時間，就可製作營養好吃又美觀的飯糰，不僅健康也擁有手作DIY的樂趣，相當適合親子家庭一起動手同樂，且藉由融入多元食農教材，還可推廣飲食均衡、珍惜食物、尊重土地等食農教育，讓親子都能有更進一步的收穫，活動名額有限，額滿為止。

新光人壽樂活魔法教室，邀請親子動手做飯糰。 圖／新光人壽提供
新光人壽樂活魔法教室，邀請親子動手做飯糰。 圖／新光人壽提供
分享

新光人壽保險農業食農教育
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

宏泰人壽提醒 落後地區旅遊記得加保海外突發險

2019-10-05 10:43

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

明台產攜手北市府 認養毛孩送寵物險

2019-10-05 02:59

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

業者搶客…策略M型化

2019-10-04 23:31

退休金只靠儲蓄落伍了！「專家建議新觀念」

2019-10-04 14:24

元大銀行出招 展示人臉辨識行銷、打造智慧販賣場景

2019-10-04 12:28

花旗銀撤歐洲刷卡回饋免慌 遊歐還有這3張卡可挑

2019-10-04 11:51

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

富邦產險 十全大補專案改版再升級

2019-10-04 17:16

張忠謀清大講座 談CEO的最大責任、領導與用人

2019-10-04 16:47

新iPhone追單10% 蘋概大進補

2019-10-04 23:30

台積產能塞爆 喊早點下單

2019-10-04 23:37

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

PMI露玄機 台股本季光學、生技族群可偏多

2019-10-04 18:55

張忠謀清大講座 強調CEO凝聚團隊的重要性

2019-10-04 17:31

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06

中央造幣廠的中年危機 都因電子支付

2019-10-04 14:53

台灣共通支付規格「TWQR」 最快今年底前上路

2019-10-04 20:09

用電大戶條款 最快下月上路

2019-10-04 23:14

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

宏全：空污已改善並繳罰款 符合環保規範

2019-10-04 16:42

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

資金鉅額匯入 9月外匯存底續創新高

2019-10-04 17:57

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

王品新品牌THE WANG挑戰頂級牛排市場 要先過兩關

2019-10-04 15:56

怎樣找到Google的工作？員工：網路填表就可以

2019-10-04 17:16

股匯雙漲 新台幣升值9.1分收30.973元

2019-10-04 16:16

種綠電 石化、鋼鐵廠早做了

2019-10-04 23:14

鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

2019-10-04 21:02

VoiceTube完成A輪融資 獲1億元銀彈

2019-10-04 14:57

一銀半年協助5,000人圓創業夢 公股銀稱冠

2019-10-04 21:16

華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

2019-10-05 13:04

凱基銀升級理專服務 三大特色簡化客戶下單程序

2019-10-04 21:27

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

張忠謀清大演講 談工程師到總經理的心路歷程

2019-10-04 19:02

元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37

台灣松下引進Panasonic除塵神器 賣到缺貨

2019-10-04 19:40

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46

滑鼠業務旺季助攻 原相9月業績創新高

2019-10-04 19:15

張忠謀 分享學習經營之路

2019-10-04 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top