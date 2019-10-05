新光人壽人生設計所 推廣國內食農教育

2019-10-05 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光人壽5日表示，其新型態保險體驗店，人生設計所LIFE Lab.，將於10月20日攜手新光保全旗下的新誼整合新光樂活網，舉辦活魔法教室親子手作飯糰DIY活動。

內容以友愛地球、關懷親子與樂齡銀髮族出發，結合大家最關心的食品安全、食農知識到在地特色的食材介紹，用行動推廣宜蘭在地農作並鼓勵銀髮長者開創健康樂活人生，讓大朋友、小朋友們透過手作飯糰，展現歡笑活力，度過溫暖幸福的午後時光。

在樂活魔法教室活動中，學員將們親手捏製兩款飯糰，分別是高雄一卡通票證魔法少女小帕的經紀人小P造型飯糰，與聚會時招待朋友的派對飯糰，由青出宜蘭農業合作社講師，現場教學飯糰DIY步驟，讓學員們利用簡單健康的蔬菜、肉類等在地食材，便可做出豐盛且食在安心的飯糰。

此次活動也特別邀請到弘道老人福利基金會的銀髮長者，一同互享有機蔬菜結合稻米的DIY樂趣。現場也提供《稻米》、《蓮花茶》、《蔥蛋捲》等有機農作蔬菜特惠，供大家參觀選購，不但好吃又好玩。

新光人壽長期關注小農議題，自2017年起開辦新光小農黃昏市集，與各縣市政府及農友合作，免費提供位於台北火車站，人潮眾多的新光人壽保險摩天大樓廣場給農友們銷售時令蔬果、產銷履歷農產品、有機加工製成品，並鼓勵民眾進行綠色消費，購買在地生產的季節食品。

本次共同舉辦活動的合作單位青出宜蘭農業合作社，也是由是由多位來自不同領域的農業伙伴們共同組成，除了耕種黃金梨、芋頭、洋香瓜和黑木耳等作物，也提供農產品銷售、農村體驗、食農教育等服務，提供消費者值得信賴且安心的農產品，與新光長年以來推廣國內農業發展的理念不謀而合。

人生設計所LIFE Lab.在樂齡銀髮關懷、親子環境教育與國人食安健康學習等方面也不遺餘力，此次協辦樂活魔法教室，現場除有許多好玩有趣的互動體感裝置外，也將舉行小P拍照打卡，上傳抽好禮的活動，讓每位學員都能滿載而歸。

為了讓更多人享受到全新的服務體驗，人生設計所自成立起每周定期舉辦活動，一年來已吸引上千位需要保單健診與人生規劃的客戶，利用其客觀的諮詢與專業的建議，規劃自己的夢想藍圖，過程既輕鬆且零壓力，歡迎民眾踴躍報名體驗。