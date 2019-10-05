宏泰人壽提醒 落後地區旅遊記得加保海外突發險

2019-10-05 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



連續假期又將到來，為避免出遊時發生意外，宏泰人壽網路投保平台保樂美提醒民眾，出門旅行前記得要買旅行平安保險，特別是前往醫療不便的落後地區，或者衛生條件較差的開發中國家，更要記得附加海外突發疾病健康保險，以免需要就醫時沒有保障。

日前吳小姐（化名）前往印度旅遊8天，出門前用了3分鐘上網購買保樂美旅平險，她買了1,200萬元旅行平安保險，同時搭配附加傷害醫療保險金120萬，以及附加海外突發疾病健康保險120萬，8天的保費總計1,226元，平均一天僅需153元。

吳小姐到了印度當地，因為衛生環境不佳，白天在外面景點時就忍耐不敢上廁所，忍到晚上回了飯店才如廁。加上路途顛簸、舟車勞頓，三天下來開始發生血尿的症狀。

第四天和第五天劇痛無比，透過飯店安排雇車至醫院急診就醫，醫師開了藥品、診斷證明書、收據給吳小姐，總計看診費用為60美元，著實不便宜，將近台幣2,000元，以台灣全民健保的收費，足夠看8至10次泌尿科門診。

返台後吳小姐上保樂美網站，點進F&Q下載理賠申請單，填寫後附上診斷證明和收據，寄給保樂美。

大約3~5個工作天就收到簡訊通知，理賠金已經匯入帳戶；而這次的診斷費用金額遠超過了吳小姐當初投保的保費，同時吳小姐此次在印度就醫的花費也獲得了保樂美旅平險的附加海外突發疾病健康保險全額理賠。

宏泰人壽網路投保平台保樂美提醒民眾，投保旅平險時，務必要注意四項重點：

一、刷卡送的旅平險保障範圍僅搭乘大眾交通運輸工具期間，且出門前往機場和回家途中都沒有保障。建議民眾為了自身安全還是要保旅平險。

二、注意保險額度，要保到夠用的保額，確保人在他鄉足以因應危急狀況使用。

三、記得附加海外突發疾病健康保險：海外就醫不便宜，民眾選擇附加海外突發疾病健康保險時也可以多注意各家保險的條款說明。

例如，保樂美的旅平險附加海外突發疾病健康保險，針對美加地區保障加倍350%、日本／歐洲／紐澳保障加倍200％。

萬一被保人在美加生病，保額從100萬提升至350萬元；若在日本／歐洲／紐澳生病，保額從100萬元提升至200萬，保樂美旅平險提供保戶最充足的保障。