親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

宏泰人壽提醒 落後地區旅遊記得加保海外突發險

2019-10-05 10:43經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

連續假期又將到來，為避免出遊時發生意外，宏泰人壽網路投保平台保樂美提醒民眾，出門旅行前記得要買旅行平安保險，特別是前往醫療不便的落後地區，或者衛生條件較差的開發中國家，更要記得附加海外突發疾病健康保險，以免需要就醫時沒有保障。

日前吳小姐（化名）前往印度旅遊8天，出門前用了3分鐘上網購買保樂美旅平險，她買了1,200萬元旅行平安保險，同時搭配附加傷害醫療保險金120萬，以及附加海外突發疾病健康保險120萬，8天的保費總計1,226元，平均一天僅需153元。

吳小姐到了印度當地，因為衛生環境不佳，白天在外面景點時就忍耐不敢上廁所，忍到晚上回了飯店才如廁。加上路途顛簸、舟車勞頓，三天下來開始發生血尿的症狀。

第四天和第五天劇痛無比，透過飯店安排雇車至醫院急診就醫，醫師開了藥品、診斷證明書、收據給吳小姐，總計看診費用為60美元，著實不便宜，將近台幣2,000元，以台灣全民健保的收費，足夠看8至10次泌尿科門診。

返台後吳小姐上保樂美網站，點進F&Q下載理賠申請單，填寫後附上診斷證明和收據，寄給保樂美。

大約3~5個工作天就收到簡訊通知，理賠金已經匯入帳戶；而這次的診斷費用金額遠超過了吳小姐當初投保的保費，同時吳小姐此次在印度就醫的花費也獲得了保樂美旅平險的附加海外突發疾病健康保險全額理賠。

宏泰人壽網路投保平台保樂美提醒民眾，投保旅平險時，務必要注意四項重點：

一、刷卡送的旅平險保障範圍僅搭乘大眾交通運輸工具期間，且出門前往機場和回家途中都沒有保障。建議民眾為了自身安全還是要保旅平險。

二、注意保險額度，要保到夠用的保額，確保人在他鄉足以因應危急狀況使用。

三、記得附加海外突發疾病健康保險：海外就醫不便宜，民眾選擇附加海外突發疾病健康保險時也可以多注意各家保險的條款說明。

例如，保樂美的旅平險附加海外突發疾病健康保險，針對美加地區保障加倍350%、日本／歐洲／紐澳保障加倍200％。

萬一被保人在美加生病，保額從100萬提升至350萬元；若在日本／歐洲／紐澳生病，保額從100萬元提升至200萬，保樂美旅平險提供保戶最充足的保障。

四、如果不只投保一家保險公司，請記得申請理賠的單據張數要足夠。例如吳小姐投保了兩家保險公司的旅平險，向醫院申請診斷證明及收據時，同樣也要記得申請2分正本，若是使用影本保險公司不受理理賠。

宏泰人壽旅平險保障概況。 圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽旅平險保障概況。 圖／宏泰人壽提供
分享

保險金旅平險理賠
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

明台產攜手北市府 認養毛孩送寵物險

2019-10-05 02:59

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

業者搶客…策略M型化

2019-10-04 23:31

退休金只靠儲蓄落伍了！「專家建議新觀念」

2019-10-04 14:24

元大銀行出招 展示人臉辨識行銷、打造智慧販賣場景

2019-10-04 12:28

花旗銀撤歐洲刷卡回饋免慌 遊歐還有這3張卡可挑

2019-10-04 11:51

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

REITs雙軌制 拚年底開放

2019-10-03 23:28

利差縮小 國銀國內收益減

2019-10-03 23:28

信用卡簽帳額 衝破2兆

2019-10-03 23:28

開學、報稅 保單借款旺季

2019-10-03 00:10

期交所論壇 點亮商機

2019-10-01 23:51

期貨保證金調整 2日一般交易時段結束後起實施

2019-10-01 23:51
看更多

熱門文章

退休金只靠儲蓄落伍了！「專家建議新觀念」

2019-10-04 14:24

王品推高端新品牌 THE WANG 客單價站上2,000元

2019-10-04 12:05

張忠謀清大講座 談CEO的最大責任、領導與用人

2019-10-04 16:47

富邦產險 十全大補專案改版再升級

2019-10-04 17:16

新iPhone追單10% 蘋概大進補

2019-10-04 23:30

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

台積產能塞爆 喊早點下單

2019-10-04 23:37

PMI露玄機 台股本季光學、生技族群可偏多

2019-10-04 18:55

張忠謀清大講座 強調CEO凝聚團隊的重要性

2019-10-04 17:31

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06

花旗銀撤歐洲刷卡回饋免慌 遊歐還有這3張卡可挑

2019-10-04 11:51

中央造幣廠的中年危機 都因電子支付

2019-10-04 14:53

台灣共通支付規格「TWQR」 最快今年底前上路

2019-10-04 20:09

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

用電大戶條款 最快下月上路

2019-10-04 23:14

元大銀行出招 展示人臉辨識行銷、打造智慧販賣場景

2019-10-04 12:28

宏全：空污已改善並繳罰款 符合環保規範

2019-10-04 16:42

台中工廠大火 沈榮津：工輔法修法就是讓此事不再發生

2019-10-04 12:26

資金鉅額匯入 9月外匯存底續創新高

2019-10-04 17:57

和碩董事長童子賢：貿易戰推擠 底層角力不會停

2019-10-04 14:57

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

王品新品牌THE WANG挑戰頂級牛排市場 要先過兩關

2019-10-04 15:56

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

股匯雙漲 新台幣升值9.1分收30.973元

2019-10-04 16:16

怎樣找到Google的工作？員工：網路填表就可以

2019-10-04 17:16

鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

2019-10-04 21:02

VoiceTube完成A輪融資 獲1億元銀彈

2019-10-04 14:57

凱基銀升級理專服務 三大特色簡化客戶下單程序

2019-10-04 21:27

一銀半年協助5,000人圓創業夢 公股銀稱冠

2019-10-04 21:16

精測新營運研發總部啟用 5G+5奈米展翅

2019-10-04 14:28

種綠電 石化、鋼鐵廠早做了

2019-10-04 23:14

元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37

張忠謀清大演講 談工程師到總經理的心路歷程

2019-10-04 19:02

台灣松下引進Panasonic除塵神器 賣到缺貨

2019-10-04 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top