旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



出遊投保旅平險，若申請理賠需備好文件。 本報資料照片 分享 facebook

和泰產險表示，出遊投保旅平險，每家產險公司的保險商品不盡相同，其中規範的理賠範圍、行程種類、延誤時間、賠付條件也有差異，建議民眾投保前應仔細詳讀相關說明，確保自身權益。

如不幸遇到行程延誤等狀況時，備妥相關理賠文件：班機取消或延誤證明（須載明延誤原因）、登機證明（電子機票及實際搭乘登機證）、護照（相片頁）及匯款帳號影本，額外的住宿交通費用單據以及理賠申請書，這樣才能在您返國後提出理賠申請時加速理賠程序，投保公司亦實際以條款約定承保範圍理賠為限。

和泰產險指出，國內兩家航空公司接續罷工事件、香港機場因政局不穩引發機場罷工造成班機延誤，許多出遊出差的民眾因而遭遇班機延誤或取消，行程也因此受到了嚴重影響。

過往也有民眾購買廉價航空，在機場報到時才發現機位超賣，無法登機等突發狀況，讓期待已久的旅行瞬間掃興。

網路投保旅平險，手機操作快速又方便，民眾最遲在出發前兩小時完成線上投保程序，出遊不怕突發狀況。

近期和泰產險線上投保推出超值專案，除了旅行取消或縮短行程（實支實付）保額最高上限5萬元，新增旅行取消慰問金保障項目，讓您出遊遭遇旅行取消或縮短行程之時，能擁有雙重的保障。

近年來航空公司機票優惠不斷，旅行說走就走，民眾想把握今年最後的連假衝一波旅行，別忘了保障要足夠，出遊投保和泰產險，讓你每一次的旅行都能有事無恐。

理賠共同必備文件清單：

1. 理賠申請書

2. 班機取消或延誤證明 （須載明延誤原因如：氣候因素）

3. 登機證明：電子機票及實際搭乘登機證

4. 護照（相片頁）

5. 匯款帳號影本