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工廠一間間接著關...當年的法國名牌 如今全是東歐代工

陸公司債再襲來！2020將出現離岸債券違約潮

台銀人壽 續獲中華信評「twAAA」評等

2019-10-05 10:09經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台銀人壽5日表示，中華信評公司2019年9月持續確認台銀人壽長期發行體信用評等及長期保險公司財務實力評等等級「twAAA」，評等展望「穩定」。

美國標準普爾公司（Standard & Poor's）亦再度確認台銀人壽長期信用評等等級「A+」，評等展望「穩定」。

台銀人壽所獲「twAAA」為台灣發行體信用評等等級中的最高評等級別，有極強（Extremely Strong）的財務承諾履行能力。

台銀人壽為100%國營且為台灣金控集團之核心子公司，近年來持續推動各項經營轉型計畫與興革措施，截至2019年6月底，台銀人壽第13個月及第25個月保單繼續率均居業界前茅。

台銀人壽2019年8月底資本適足率達293%，顯示在台灣金控支持和集團綜效發揮下，業務發展質量俱佳。

台銀人壽成立迄今已近80年，穩健踏實的經營形象深受保戶信賴，以世代傳承永續經營之服務精神，深耕台灣保險市場，提供保戶安心可靠的保險保障。

該公司積極配合政府政策，推動微型保險及長期照護保險，並積極參與社會公益活動，傳遞愛與關懷到社會的每個角落，善盡企業之社會責任。

台銀人壽表示，將秉持誠信的經營理念，持續發揮國營品牌價值，呼應政府政策和社會需求，提供符合趨勢的保險商品及服務，期能協助建構社會安全網。

台銀
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