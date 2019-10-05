掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



財金公司昨宣布將推出台灣共通支付規格的「ＴＷＱＲ」，最快今年底上路。 圖／提供財金公司 分享 facebook 財金公司昨宣布將推出台灣共通支付規格的「ＴＷＱＲ」，正跟經濟部申請商標，最快今年底上路。未來所有銀行的行動網銀支付功能，還有五家專營的電子支付與四家電子票證都可適用。

對民眾跟店家來說，未來在掃碼支付上只需要一個共通的「QR Code」，店家不用再如同「貼藥膏」般，在結帳櫃台前貼一大堆「QR Code」。

財金公司董事長林國良表示，目前電子支付圈有一個最大的痛點，就是每一個電支都各別跟店家簽約，店家想提供越多元的支付，就必須貼一堆「QR Code」在店裡，民眾支付時也要不斷找對應的「QR Code」，且店家跟愈多電支簽約，就要一次跟好幾家電支機構對帳。

為解決上述痛點，林國良表示，今年底前將確定一個台灣QR Code的共通標準，又稱為「ＴＷＱＲ」，店家只要將一張「ＴＷＱＲ」貼在店裡，所有銀行的行動網銀，還有電子支付都可以直接掃碼支付。

去年新加坡已經啟用全國共用付款ＱＲ碼「ＳＧＱＲ」，林國良說，新加坡只有四家銀行，相對起來比較好溝通，台灣有三十七家銀行加中華郵政，還有五家專營的電支跟四家電票，需要較長的溝通過程。

財金公司副總陳曉玫指出，「ＴＷＱＲ」首波將開放銀行的行動網銀支付時運用，五家電子支付跟四家電票業者則要等「電子支付機構管理條例」通過立法，預計要等到明年上半年條例才會通過。