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元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

元大金控（2885）旗下元大銀行打造開放銀行，擴大跨業整合實踐場景金融，即日起於元大銀華山分行舉辦「想像你的數位生活」應用展，做為元大金控參加11月底的台北金融科技展「FinTech Taipei 2019」的前導策展。

元大銀行指出，該行「想像你的數位生活」策展聚焦兩大亮點，一是人臉辨識行銷，應用中光電（5371）人臉辨識技術的影像判斷，推薦適合客戶的金融商品，包括元大證券的投資先生、元大期貨的策略行家、元大投信的薪資理財、元大人壽的線上投保以及元大銀行的Hello Kitty聯名卡，並置入QR code引導至線上申辦，再透過與客戶互動小遊戲，讓客戶得到萊爾富超商的商品優惠。元大銀行是在今年取得「人臉辨識行銷系統」專利，以利發展更精準的互動式行銷。

策展第二個亮點為HiSTORE智慧販賣機，是另一個實踐行動支付體驗的應用場景，今年以來，元大銀行已取得八項金融專利，並積極發展「新金融X新零售」的商業模式，與萊爾富策略合作，期待華山金融文創空間X HiSTORE無人商店的概念，可以激起更多的金融科技發想，也讓元大的客戶可以輕鬆有趣的體驗金融科技在未來數位生活扮演的角色。

元大金控金融科技萊爾富超商
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