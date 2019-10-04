P2P業者瑞保網科執行長楊瑞芬 獲亞洲金融科技領袖獎

2019-10-04 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



中華金融科技產業促進會理事長暨瑞保網科-LnB信用市集執行長楊瑞芬，榮獲新加坡金融科技協會（SFA，Singapore FinTech Association）頒發的2019年亞洲金融科技領袖獎（Asia FinTech Leaders Award），這是新加坡有史以來第一次舉辦的個人頒獎典禮，藉以表彰獲獎人在全球金融科技舞台迅速崛起的卓越貢獻，楊瑞芬也是獲獎人中唯一的台灣人。

楊瑞芬過去曾任花旗、遠東銀行，長期浸淫個金業務，在金融科技浪潮下，楊瑞芬離開遠銀，創辦知名p2p平台LnB信用市集，擔任執行長，並結合同業共組中華金融科技產業促進會，由她親自擔任理事長。

楊瑞芬表示，經歷2008年金融海嘯後，她開始省思傳統銀行的金融服務模式，是否真正幫助顧客解決問題，所以她關注金融科技「破壞性創新」的發展，希望提供金融消費者解決方案。

楊瑞芬表示，台灣是行動及網路重度使用的社會，主管機關金管會也致力於金融科技與金融產業的創新發展趨勢。她個人能獲得新加坡金融科技獎項肯定，更期待未來新創產業發展能有政府部門為堅強後盾，為台灣創造金融科技帶來的經濟榮景。

中華金融科技產業促進會表示，新加坡金融科技協會（SFA）成員來自超過32個國家、320家企業，2016年11月成立後，積極推動金融科技創新服務，是具備國際影響力的金融科技協會；今年SFA特別邀請全球四大專業企業管理諮詢機構之一的普華永道（PwC Singapore），為其第一次舉辦的個人頒獎典禮擔任公正、專業的獨立評審團。