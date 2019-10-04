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九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

台灣共通支付規格「TWQR」 最快今年底前上路

2019-10-04 20:09聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

財金公司今宣布將推出台灣共通支付規格的「TWQR」，目前正跟經濟部申請商標，最快今年底可望上路。未來目前所有銀行現有的行動網銀的支付功能，還有5家專營的電子支付與4家電子票證都可以適用。對民眾跟店家來說，未來在掃碼支付上只需要一個共通的「QR Code」，店家不用再像「貼藥膏」一樣貼一堆「QR Code」在店裡。

財金公司董事長林國良表示，目前電子支付圈有一個最大的痛點，就是每一個電支都各別跟店家簽約，店家想提供越多元的支付，就必須像「貼藥膏」一樣貼一堆「QR Code」在店裡，民眾支付上也要不斷找對應的「QR Code」，且店家跟越多電支簽約，就要一次跟好幾家電支機構對帳。

為解決上述痛點，林國良表示，今年底前將確定一個台灣QR Code的共通標準，又稱為「TWQR」，店家只要將一張「TWQR」貼在店裡，所有銀行的行動網銀，還有電子支付都可以直接掃碼支付。目前財金公司正在跟經濟部申請商標中，最快今年底上線。

去年新加坡已經啟用全國共用付款QR碼「SGQR」，林國良說，新加坡只有4家銀行，相對起來比較好溝通，台灣有37家銀行加中華郵政，還有5家專營的電支跟4家電票，需要較長的溝通過程。

財金公司副總陳曉玫指出，「TWQR」在首波將開放銀行的行動網銀支付時可以運用，5家電子支付跟4家電票業者若要適用，則要等金管會的「電子支付機構管理條例」通過，金管會目前正力拼10月將此法草案送入行政院，但要趕上本屆立法院會期可能有點難，預計也要等到明年上半年條例才會通過。

但針對「Pi錢包」、「Apple Pay」等第三方支付業者，「TWQR」還不能適用。陳曉玫說，國際三大Pay不是使用掃碼支付，三大Pay是使用NFC感應支付，因此無法適用。

「TWQR」作為前端的支付串接，針對後端的清算，金管會日前已宣布將成立「跨機構共用平台」，同樣也由財金中心主導，所有的電子支付業者跟銀行只要加入會員，之間可以做到通路共享、資金流通。只要其中一家電支簽的特約商店，消費者用其他電支也可以支付，例如：街口支付簽約的商家，消費者拿歐付寶也能付款；電支跟電支之間可以互相轉帳，電支也能轉帳到銀行，例如：街口支付跟LINE Pay一卡通帳戶間可互轉帳、街口支付可轉帳到銀行帳戶。

林國良說，目前5家電子支付業者，包括街口支付、歐付寶、橘子支付、簡單支付、國際連，還有4家電票公司，包括由悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡，都已跟財金公司簽署合作備忘錄，待法規通過後就能加入。

財金公司董事長林國良宣布年底前將推出「TWQR」。財金公司提供。
財金公司董事長林國良宣布年底前將推出「TWQR」。財金公司提供。
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