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外資回頭了！金管會最新統計9月轉為淨匯入923億元

2019-10-04 18:37經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會今（4）日公布最新外資統計，相較於8月將拿到的股利大舉匯出高達64.868億美元，9月迅速有將近一半轉為淨匯入，金額大約29.83億美元，今天新台幣兌美元收在30.973元，換算後折合約923.92億元。金管會官員表示，主要是台股表現好，外資又回頭來買。除了上月外資拿了股利大舉匯出金額較大是比較異常外，一般外資在台股進進出出，其實很正常。

據金管會統計，累計今年1月到9月30日止，外資累計淨匯入約2,023.44億美元，換算新台幣約6兆2672億元。其中包括一般外資累積淨匯入2,020.82億美元及境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.62億美元；至於陸資方面，截至9月30日止累積淨匯入約1.892億美元，較108年8月底累計淨匯入1.865億美元，增加約0.027億美元。

外資8、9月走勢不同調，先在8月份毫不留情、狂砍台股，當月在集中市場淨賣超高達1,212.54億元，被投資人稱為「外資大逃殺」，也引起8月台股大盤沉重賣壓。不過，進入9月後，外資買盤開始回頭，持續進場加碼台股！金管會證期局日前統計，外資從9月4日至24日，總計14個交易日在集中市場連續買超，合計買超達949億元，而且9月整個月份來看買超台股直逼900億元大關。

據金管會也統計，在外資買賣台股方面，今年以來截至第3季止，外資累計買超上市股票約新台幣87.03億元。外資累計買超上櫃股票約新臺幣141.01億元，陸資累計賣超上市股票約新臺幣5.97億元，買超上櫃股票約新臺幣7.83億元。

外資台股
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