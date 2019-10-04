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香港啟動《緊急法》：52年來第一次 禁蒙面法5日生效

民調假的？黃暐瀚分析這次大選民調為何令人不解

全國電子週年慶第一戰5日開打 搶攻年未購物商機

2019-10-04 17:31經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全國電子今宣布十月超狂週年慶第一戰將於5日開打，一連五天的優惠期間，10月9日前不只推出限定限時限量3C家電最高直降1.5萬元，還大方準備數十款精選商品加碼送現金折價券，同時，活動期間選購指定家電直接打9折、特定款洗衣機77折起，電鍋及電子鍋超低折扣65折起，數位優惠則首推「指定款電腦或特定Apple/iPhone/Mac/iMac滿萬折500元，還能享有10款限定加價購。

全國電子表示，除了降價、現折，週年慶全館滿額即可參加十大名牌家電抽獎，買冰箱加碼再抽歐洲機票，也邀請品牌原廠及銀行夥伴共同加碼，31日前買LG冰箱或洗衣機上網登錄再抽百萬家電，刷6大銀行信用卡滿6千贈300現金折價券，指定銀行信用卡滿額最高送3,800刷卡金，特定銀行指定滿額門檻甚至回饋達2.5%。

全國電子指出，年前是結婚入厝旺季，時序倒推，10月是新人或消費者購屋、大批家電採購的超級旺月，以省錢達人到全國電子週年慶採購洗衣機、冰箱、電視及冷氣各一台為例，原總市價為246,500元，刷卡221,110元，分6期0利率相當每期36,852元，平均每日只要負擔1,229元就能入手整批新家電，不只現省25,390元，還能再獲得10,900元的提貨券及現金折價券等、再贈總市值約62,870元等七樣贈品，還可再抽三大贈品總市值約226,800元。

全國電子家電
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