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富邦產險 十全大補專案改版再升級

2019-10-04 17:16經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

富邦產險「十全大補-兩全其美」專案隆重改版，除加強特定事故增額保障，更將重大事故所致之傷害納入規劃，額外提供住院與失能生活補助金，讓個人意外保障規劃更臻完整。

此外，對於寵物的呵護也同步升級，「毛小孩寵物加值」計畫保障毛孩們的意外與疾病醫療補償，富邦產險也與「寵物通證」攜手合作，限量提供結合區塊鏈技術的寵物通證服務。

當飼主規劃自身意外綜合保險時，同時也可以為家中毛小孩一併投保，讓全家人的生活更有保障。

富邦產險推出的寵物意外險保單，保費平均一天不到四元，提供意外醫療、第三人責任、協尋與喪葬費用等四大完整保障。

現更能以一天不到七元，升級為寵物醫療險，除了將醫療費用補償擴及疾病外，更獨家開發毛孩們的隱性需求，納入了寵物預防針過敏與輸血補償，為寵物保險更升一級。

毛小孩的投保方式相當簡便，僅須完成寵物晶片植入與登記，並提供近三個月的正面照片，即可為自家毛孩們完成投保。

目前提供的毛小孩寵物保障僅限犬或貓，且若是為繁殖、狩獵、醫學用途等，則不在保障範圍內。

富邦產險與寵物通證攜手合作，合作期間內寵物保險保戶將可獲得限量500份的寵物通證代幣，通證代幣是應用區塊鏈技術結合寵物醫療、通路、產業的虛擬代幣，能使用於獸醫、美容、寵物品牌通路等寵物產業消費生態圈。

飼主也可利用寵物通證的「寵物健康護照」紀錄寵物的醫療、飲食資料，掌握寵物的健康狀況。

富邦產險「十全大補-兩全其美」專案提供多項計畫，民眾可依自己的需求挑選不同的傷害保險計畫，維持穩定的家庭經濟能力。

現在還能同時為毛孩附加「毛小孩寵物加值」方案，讓自身與毛孩皆能享有意外險的保障。

富邦產險「十全大補-兩全其美」專案隆重改版，除加強特定事故增額保障，更將重大事故所致之傷害納入規劃，額外提供住院與失能生活補助金，讓個人意外保障規劃更臻完整。

此外，對於寵物的呵護也同步升級，「毛小孩寵物加值」計畫保障毛孩們的意外與疾病醫療補償，富邦產險也與「寵物通證」攜手合作，限量提供結合區塊鏈技術的寵物通證服務。

當飼主規劃自身意外綜合保險時，同時也可以為家中毛小孩一併投保，讓全家人的生活更有保障。

富邦產險推出的寵物意外險保單，保費平均一天不到四元，提供意外醫療、第三人責任、協尋與喪葬費用等四大完整保障。

現更能以一天不到七元，升級為寵物醫療險，除了將醫療費用補償擴及疾病外，更獨家開發毛孩們的隱性需求，納入了寵物預防針過敏與輸血補償，為寵物保險更升一級。

毛小孩的投保方式相當簡便，僅須完成寵物晶片植入與登記，並提供近三個月的正面照片，即可為自家毛孩們完成投保。

目前提供的毛小孩寵物保障僅限犬或貓，且若是為繁殖、狩獵、醫學用途等，則不在保障範圍內。

富邦產險與寵物通證攜手合作，合作期間內寵物保險保戶將可獲得限量500份的寵物通證代幣，通證代幣是應用區塊鏈技術結合寵物醫療、通路、產業的虛擬代幣，能使用於獸醫、美容、寵物品牌通路等寵物產業消費生態圈。

飼主也可利用寵物通證的「寵物健康護照」紀錄寵物的醫療、飲食資料，掌握寵物的健康狀況。

富邦產險「十全大補-兩全其美」專案提供多項計畫，民眾可依自己的需求挑選不同的傷害保險計畫，維持穩定的家庭經濟能力。

現在還能同時為毛孩附加「毛小孩寵物加值」方案，讓自身與毛孩皆能享有意外險的保障。

資料來源：富邦產險 陳怡慈/製表
資料來源：富邦產險 陳怡慈/製表
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寵物產險富邦
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