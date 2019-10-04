股匯雙漲 新台幣升值9.1分收30.973元

2019-10-04 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



熱錢匯入，台北股匯雙漲，新台幣兌美元匯率今（4）日以30.973元作收，升值9.1分，升破31元大關，台北外匯經紀公司成交金額10.88億美元。

新台幣匯率上午新台幣以31元開出，盤中最高30.921元，最低31.02元。

美股開低翻紅走高，激勵台股今日開盤隨即站回10,900點大關，在權值股的帶動下，指數一度走高至10,941點，惟大立光（3008）盤中翻黑，且市場追價意願不強，終場以10,894.48點作收，上漲18.57點。