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元大銀行出招 展示人臉辨識行銷、打造智慧販賣場景

2019-10-04 12:28經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

開放銀行的時代來臨，財金公司於今年9月底正式宣告台灣的金融產業將打破界線，與電商、零售、行銷、資訊整合等不同產業發展出新的互動模式，如同資策會產業情報研究所（MIC）預測在未來10年，金融服務將邁向無所不在 （From Bank to Banking） 的新境界，而Open API的落地，正是敞開更多元、更客製化、更隨手可得的場景金融實踐關鍵。

元大銀行自從導入Open API後，積極與合作夥伴投入各項應用模式的研究，做出差異化的服務並發展出有別於其他金融機構的三大亮點：一、讓金融變得更生活化；二、結合生物辨識技術的行銷導客系統；三、首波提供概念應用實驗場域的金融機構。

元大銀行預計將在今年11月29日、30日舉辦的「FinTechTaipei 2019台北金融科技展」展示這三大亮點，並以參展FinTech Taipei為契機的合作前提下，應用中光電智能雲服的人臉辨識技術，透過實踐場景金融做到跨業資源整合，即日起至11月30日在華山分行舉辦「想像你的數位生活」應用展，做為元大金控參加「FinTechTaipei 2019」的前導策展。

「想像你的數位生活」策展聚焦兩大亮點，其一是人臉辨識行銷，應用中光電人臉辨識技術之影像判斷，推薦適合客戶的金融商品，包括元大證券的投資先生、元大期貨的策略行家、元大投信的薪資理財、元大人壽的線上投保以及元大銀行的Hello Kitty聯名卡，並置入QRcode引導至線上申辦，再透過與客戶互動小遊戲，讓客戶得到萊爾富的商品優惠，一方面可提高客戶的忠誠度，一方面也引導客戶至萊爾富門市消費，未來還可整合「Open Banking」應用服務，並結合消費「大數據」及元大銀行於今年取得之「人臉辨識行銷系統」專利，發展更精準的互動式行銷，及建立互相導客的新行銷獲客模式，創造客戶、零售業及金融業的三贏局面。

「想像你的數位生活」策展亮點二為HiSTORE智慧販賣機，是另一個實踐行動支付體驗的應用場景，今年以來，元大銀行已取得八項金融專利，並積極發展「新金融X新零售」的商業模式，與萊爾富策略合作，讓更多客戶可以透過元大行動銀行App的QRcode，實際體驗行動支付帶來的便利性，期待華山金融文創空間 X HiSTORE無人商店的概念，可以激起更多的金融科技發想，也讓元大的客戶可以輕鬆的、趣味的體驗金融科技在未來數位生活扮演的角色。

金融研訓院宣告年底的「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」除了將擴大舉辦之外，元大金控也將把人臉辨識行銷移至會場展覽，主辦單位-金融研訓院也預告將會有結合HiSTORE智慧販賣機的參展行銷活動，歡迎民眾11月29日、30日一起來台北金融科技展親自體驗。

元大銀行華山分行「想像你的數位生活」應用展，人臉辨識行銷。 圖／元大銀行提供
元大銀行華山分行「想像你的數位生活」應用展，人臉辨識行銷。 圖／元大銀行提供
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