花旗銀撤歐洲刷卡回饋免慌 遊歐還有這3張卡可挑

2019-10-04 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



花旗銀開首槍，縮減卡友在歐盟地區實體消費優惠回饋，卡友先不要哭哭，在歐洲刷卡還有三大優惠信用卡可以挑，最優惠海外回饋達3％，還有回饋無上限。

渣打銀的現金回饋御璽卡海外1.88％現金回饋，不論國內或海外新增消費均享1.88%現金回饋！無消費門檻與通路限制，刷越多回饋越多！本活動期間自2017年11月23日至2020年12月31日止。

渣打銀目前的歐洲刷卡回饋，尚未傳出受到影響。

永豐銀DAWHO現金回饋卡到年底前有國外刷卡2％現金回饋無上限，如果完成指定任務，包括綁定數位帳戶自動扣繳信用卡帳款、使用電子或行動帳單，國外現金回饋可達3％無上限。

永豐銀指出，針對歐盟要求調降信用卡手續費事宜，目前仍會維持卡友的現有權益，後續將再看市場狀況調整。

台新銀的FlyGo信用卡海外消費最高可達2.8％回饋。

民眾未來在歐洲買精品將大受影響！國銀因應歐盟針對國際卡組織的反托拉斯法上路，開始規劃因應縮減卡友在歐盟消費回饋，大型發卡行恐先行，大型發卡行證實回應「我們已經在研究要縮減回饋了」。

花旗銀已經先開槍，因應信用卡在歐盟經濟區域交易的相關費用調整，2020年1月1日起，指定信用卡（不包含Prestige、寰旅卡等收取年費之信用卡）之持卡人於歐盟地區實體商店的消費，將不再提供花旗禮享家點數累積（含現金紅利、紅利點數等），花旗卡友於歐盟地區網站消費的回饋則不會受到任何影響。

大型發卡行業者指出，根據他們了解，其他銀行業者已經在討論要縮手歐盟的刷卡優惠回饋，假設大家都選擇縮手，銀行業者要賠本持續在當地提供高額優惠回饋的機會不高，尤其是免年費的信用卡，但也有可能部分信用卡仍會持續在當地推動優惠。

此次影響的歐盟地區國家包括奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、冰島、列支敦斯登和挪威等。

歐盟此次針對國際卡組織萬事達卡以及VISA提出反托拉斯法，要求非歐盟信用卡在當地跨國手續費收取上限不得超過0.3％、金融卡不得超過0.2％，但如果在當地線上商店消費，信用卡上限可達1.5％。